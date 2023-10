Les fans de Disney attendent depuis longtemps voir Rachel Zegler prenez une bouchée de cette pomme interdite, et maintenant ils vont devoir attendre beaucoup, beaucoup plus longtemps.

La société vient d’annoncer que Blanc comme neige, Le prochain remake live-action de Marc Webb du classique de 1937, a été retardé de près d’un an. Avec Gal Gadotsa sortie était initialement prévue pour le 22 mars 2024, mais a maintenant été repoussée au 21 mars 2025. Le même sort s’est produit Élio, le prochain film d’animation Pixar. Il sortait le 1er mars 2024 et a maintenant été repoussé au 13 juin 2025.

La raison de ces retards ? Pas clair. Mais le fait que les deux devaient sortir au début de l’année prochaine donne certainement l’impression que cela pourrait être une réaction à la grève en cours de la SAG-AFTRA et au fait que les acteurs ne seraient pas disponibles pour terminer les films ou les promouvoir.

Il convient également de noter que les retards de Disney sont Rêves de magazines avec Jonathan Majors. Le succès de Sundance a été repris par Fox Searchlight dans l’espoir d’obtenir le Loki acteur une nomination aux Oscars, mais après des allégations d’abusce film, qui devait sortir le 8 décembre, a désormais été entièrement retiré de la programmation.

Donc, dans l’état actuel des choses, après la sortie le 22 novembre du film d’animation Disney SouhaitDisney proprement dit n’aura pas d’autre sortie avant le 5 avril 2024. Il s’agit d’un film « Untitled Disney » qui a lui-même été reculé du 14 février 2024. Après cela, Dead Pool 3 est toujours prévu le 3 mai 2024 malgré les rumeurs de son retard. Mais, pour être honnête, cela ressemble à un vœu pieux à ce stade.

