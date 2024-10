La date de sortie de Black Ops 6 Saison 1 confirmée alors que la nouvelle ère Warzone nous fait signe

Il est presque temps pour le cycle annuel de Call of Duty de se réinitialiser une fois de plus puisque Treyarch vient de confirmer le Date de sortie de la saison 1 de Black Ops 6. Outre une quantité « colossale » de nouvelles cartes, modes, armes, contenu Zombies et bien plus encore pour Black Ops 6, il inaugure également une nouvelle ère pour Call of Duty Warzone.

Il existe déjà une offre énorme dans Black Ops 6 après son lancement la semaine dernière, avec une double dose de cartes Zombies basées sur des tours, de nombreuses cartes et modes multijoueurs et une campagne vraiment bonne – il était temps, hein ? Avant même le début de la saison 1, Treyarch introduit de nouveaux éléments passionnants dans le jeu FPS. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez désormais jouer au mode Infecté, éternellement amusant, et plus tard cette semaine, une nouvelle version de la carte classique Nuketown de CoD arrivera également. Cependant, c’est lors de sa première vraie saison que les choses deviendront vraiment intéressantes.

Alors que nous attendons toujours une ventilation appropriée de tout le nouveau contenu à venir, Treyarch a déclaré qu ‘ »une quantité colossale de contenu gratuit, comme de toutes nouvelles cartes et modes multijoueurs », arriverait dans le jeu. Il y a aussi une troisième carte Zombies « terrifiante » à mi-chemin de la saison 1, et bien sûr, il y aura une nouvelle passe de combat remplie à ras bord de nouvelles armes, opérateurs, plans et produits cosmétiques à débloquer.

Bien que la saison 1 soit un gros problème pour Black Ops 6, c’est sans doute encore plus important pour Warzone. Comme c’est désormais la tradition, l’arsenal de Black Ops 6 sera disponible dans le jeu Battle Royale, ce qui signifie que notre guide sur les meilleures armes Warzone (et vos équipements) aura besoin d’une refonte. Le système Omnimovement de BO6 va également être implémenté, ajoutant un nouveau niveau de dynamisme au gameplay de Warzone. En plus de tout cela, il y a la nouvelle carte Warzone Area 99, qui fera ses débuts dès le premier jour de la nouvelle saison.

La zone 99 est une carte de résurgence à plus petite échelle plutôt qu’un champ de bataille de taille réelle, mais une nouvelle arène ne doit jamais être reniflée. Il reprend le thème de Nuketown en se déroulant également dans le désert du Nevada, et vous y trouverez une installation qui fabrique les fausses maisons de la carte emblématique.

Alors, combien de temps devez-vous attendre avant que tout ce nouveau contenu arrive dans les deux expériences Call of Duty ? Bref, pas longtemps du tout. Treyarch a confirmé que la date de sortie de Black Ops 6 et Warzone Saison 1 sera le jeudi 14 novembre.

D’ici là, découvrez actuellement certains des meilleurs équipements Black Ops 6 du jeu – certains pourraient même très bien se traduire par Warzone lorsque la saison 1 arrivera. Ce guide sur la façon de débloquer toutes les armes de Black Ops 6 devrait également être utile au cas où vous n’auriez pas encore l’une de ces armes de haut niveau.

