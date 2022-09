La date de sortie d’Apple iOS 16 est proche et les utilisateurs d’iPhone vintage attendent avec impatience les mèmes

Apple a annoncé le lancement d’iOS 16 lors de l’événement Far Out à Cupertino, et l’attente est enfin terminée. Elle sera disponible en téléchargement gratuit à partir du 12 septembre. Mais tout le monde ne sera malheureusement pas éligible à la mise à jour. Vous pourrez mettre à niveau certains modèles plus anciens, notamment l’iPhone SE (deuxième génération ou ultérieure), l’iPhone 8 et les modèles plus récents, allant jusqu’à la dernière série d’iPhone 14. Le watchOS 9 pour Apple Watch Series 4 et versions ultérieures aura également une sortie publique le jour même.

La huitième version bêta publique d’iOS 16 a été lancée le mois dernier. Les utilisateurs d’iPhone vintage profitent enfin d’une bonne nuit de sommeil.

Les utilisateurs d’iPhone 6 et d’iPhone 7 espèrent obtenir la mise à jour iOS 16.#AppleEvent pic.twitter.com/mp0viVMUzm — DME 🇳🇦 (@dme_363) 7 septembre 2022

mon iPhone 8 lors de la sortie d’iOS 16 #AppleEvent pic.twitter.com/tha7ubQdbS — césar 🏕️ (@jebaiting) 7 septembre 2022

Moi sachant que mon iPhone SE 2020 ira bien avec la nouvelle mise à jour iOS 16 pic.twitter.com/LRIQxKiwKf — alicia (sigma femelle) 💙💛 (@anxious__latina) 7 septembre 2022

iOS 16 apporte une mise à jour de l’écran de verrouillage et de nouvelles fonctionnalités de partage, de communication et d’intelligence visant à améliorer l’expérience iPhone.

Apple iOS 16 introduit également la bibliothèque de photos partagée iCloud pour partager en toute transparence des photos et des vidéos avec la famille, des mises à jour des messages et des e-mails qui aident les utilisateurs à rester en contact avec facilité, et de puissantes améliorations du texte en direct et de la recherche visuelle.

Lors de l’événement Far Out, Apple a lancé la série iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Alors que l’iPhone 14 (avec écran de 6,1 pouces) et l’iPhone 14 Plus (écran de 6,7 pouces) seront les options les plus populaires pour les personnes au budget serré, la vraie affaire se trouve dans la nouvelle série iPhone 14 Pro.

Si vous regardez l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, ces deux téléphones offrent le même chipset A15 Bionic que celui de la série iPhone 13. La conception est également la même. Les améliorations incluent de meilleurs appareils photo avec un capteur plus grand ainsi qu’un nouvel appareil photo selfie 12MP avec autofocus. Il n’y a pas de ProMotion sur ces téléphones, mais il y a une nouvelle fonction SOS d’urgence par satellite.

La série iPhone 14 recevra la dernière mise à jour logicielle iOS 16 et les utilisateurs pourront obtenir un abonnement Apple Fitness + même s’ils n’ont pas d’Apple Watch.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici