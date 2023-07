La date de sortie d’Adipurush OTT suscite des spéculations – Arrivera-t-il plus tôt?

Adipurush, mettant en vedette Prabhas, Saif Ali Khan et Kriti Sanon, a été un sujet de discussion brûlant parmi les fans et les critiques. Le film a encore fait les gros titres, cette fois avec des spéculations sur sa date de sortie OTT. Il y a eu de nombreuses spéculations sur une première version numérique sur les plateformes OTT. Cependant, les derniers rapports semblent avoir mis fin à ces rumeurs.

Selon les derniers rapports, des sources proches du site Web du média ont confirmé qu’il n’y avait aucun changement dans le plan initial pour les débuts numériques du film. ‘Adipurush’ s’en tiendra à son calendrier de sortie d’origine et fera son chemin sur les plateformes OTT comme prévu. Le film sera disponible en cinq langues : hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam.

Pour rappel, Adipurush devrait être disponible exclusivement sur Netflix lors de sa première sur les plateformes OTT. Au départ, les producteurs du film auraient fait équipe avec Amazon Prime Video, mais Netflix a obtenu les droits de diffusion numérique pour un crore Rs 250 estimé.

Le film réalisé par Om Raut raconte un récit moderne de l’épopée du Ramayana, avec Prabhas dépeignant le personnage de Raghava et Kriti Sanon comme Janaki. Saif Ali Khan joue le rôle de Ravana et Sunny Singh incarne Hanuman. Réalisé par Om Raut, le film est produit par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar et Rajesh Nair.

Adipurush, réalisé avec un budget massif d’environ Rs 450-500 crore est encore loin de la marque de Rs 300 crore en Inde. Il n’a réussi à collecter qu’environ 282,33 crores au box-office, laissant les producteurs face à des pertes potentielles allant jusqu’à Rs 200 crore.

L’une des principales raisons de la performance mitigée du film au box-office pourrait être la controverse entourant certains dialogues. La scène originale « Lanka Dahan » mettant en vedette le personnage de Bajrangbali a suscité l’indignation du public en raison de répliques répréhensibles. Cependant, les fabricants ont décidé de résoudre le problème et ont apporté les modifications nécessaires, en remplaçant le mot « baap » par « Lanka » dans les nouvelles impressions.

Récemment, la Haute Cour d’Allahabad a critiqué les réalisateurs du film pour avoir prétendument déformé le Ramayana et interrogé la commission de censure sur la possibilité de révoquer le certificat du film.