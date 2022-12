La date de retour des gladiateurs révélée – avec des règles très strictes pour les concurrents

LA date de retour de Gladiators a été officiellement révélée – et il y aura des règles strictes pour les concurrents.

La BBC a annoncé en août que l’émission populaire reviendrait en 2023 après une pause de 14 ans.

Et maintenant, nous savons que l’émission populaire commencera à tourner en mai et juin 2023, l’émission passant de sa maison ITV d’origine au Beeb.

On dit également que les patrons de la BBC supervisant le redémarrage de l’émission extrêmement populaire sont “déterminés” à garder la série “propre comme un sifflet” et à éviter que les “surhumains” musclés qu’ils veulent à l’écran ne soient exposés pour avoir utilisé des substances améliorant les performances.

Un initié a averti: “Ils ont du pain sur la planche sur celui-ci, car le type de muscles époustouflants qu’ils voudront afficher à l’écran ne vient pas seulement de la consommation de laitue, de poulet et de shakes protéinés!”

Les candidats sont invités à nommer leur “super pouvoir” et à révéler qui les jouerait dans un film hollywoodien.

C’est une tentative de trouver des personnages plus grands que nature qui seront un grand succès auprès des téléspectateurs, tout comme la série ITV Nineties.

La panique suscitée par la drogue avant le tournage résulte du fait que l’émission originale est embourbée dans une série de scandales liés aux stéroïdes et à la cocaïne.

Le côté obscur a commencé à fuir lorsque Gladiator Flame, de son vrai nom Kimbra Frazier, a déclaré après avoir été renvoyée de l’émission qu’elle avait trouvé des stéroïdes dans les sacs de sport de certains Gladiators.

En mai 1994, le détective de la télé Roger Cook a accusé les stars Wolf – Michael Van Wijk – et Panther (Helen O’Reilly) d’abus de stéroïdes avant que les deux ne soient plus tard innocentés après que le créateur du programme LWT les ait forcés à passer un test de dépistage de drogue.

Mais Gladiator Hawk – Aleks Georgijev – a admis à Cook qu’il avait pris la drogue. L’une des stars les plus dures de la série, Shadow – Michael Jefferson King, aujourd’hui âgé de 61 ans – a été emprisonné pour son rôle dans un complot de chantage où il a menacé de mettre un coup de genou à un toxicomane s’il ne payait pas une dette de 1 000 £.

Une photo d’identité publiée le montrant ressemblant à l’ombre de ses anciens fans auto-choqués lorsqu’elle est apparue en 2021 alors qu’il attendait sa condamnation en détention.

Cobra – Michael Willson – a affirmé que les producteurs de l’émission à succès “fermaient les yeux” lorsque Shadow commençait à sombrer dans la toxicomanie, en disant : “Ils savaient qu’il prenait de la cocaïne et des stéroïdes pendant six mois et ils ont fermé les yeux.”

Il a également admis avoir frappé la bouteille pendant le tournage et a déclaré que l’alcool avait presque fait dérailler sa carrière.

Ace – le culturiste Warren Furman – a expliqué en septembre comment les producteurs de Gladiators savaient qu’il prenait des stéroïdes, mais l’a averti que s’il continuait à les prendre, il serait abandonné.

Un formulaire de casting pour les stars en herbe indique également qu’ils devront utiliser leur médecin généraliste enregistré pour fournir des preuves médicales qu’ils sont propres et éventuellement fournir des dossiers médicaux pour une vérification des antécédents.

Il demande: “Avez-vous un médecin généraliste enregistré?”, Avec un astérisque contre la question renvoyant ceux qui la remplissent à l’avertissement: “Tous les gladiateurs / prétendants seront soumis à des tests de dépistage de drogue de routine avant (et pendant) la série.”





Le formulaire demande également : « Avez-vous déjà utilisé des drogues améliorant la performance ? »

Le formulaire demande également aux candidats de nommer qui les jouerait dans un film hollywoodien, de nommer leur «superpuissance» et leur «réalisation la plus fière de la vie».

Un initié du spectacle a déclaré: «Les patrons veulent que les nouveaux gladiateurs aient des paquets de personnalité, tout comme l’original.

“Il est difficile de se souvenir de l’un des Gladiators de la version Sky car ils ont été jugés trop robotiques.

“Le redémarrage sera plus un clin d’œil à l’original, où le casting est devenu d’énormes stars.”

Le remake a été inondé de candidats espérant être soit des gladiateurs, soit des concurrents, et les producteurs s’attendent à ce que des noms familiers du monde du sport soient parmi eux.

