La date de retour de Happy Valley enfin confirmée alors que la BBC dévoile le teaser de la nouvelle saison 3

La date de retour de HAPPY Valley a été confirmée par la BBC – et les fans n’ont pas longtemps à attendre.

La troisième et dernière série du drame policier à succès sera diffusée pendant la période des fêtes – six ans depuis le dernier épisode.

La date de retour tant attendue de Happy Valley a été révélée – et c'est bientôt

Sarah Lancashire reprend son rôle emblématique du sergent Catherine Cawood pour les six nouveaux épisodes.

Happy Valley débutera le dimanche 1er janvier 2023, jour de l’An à 21h sur BBC One et BBC iPlayer.

Cela verra Catherine découvrir les restes d’une victime de meurtre de gangs dans un réservoir drainé, et cela déclenchera une chaîne d’événements qui la ramènera directement à Tommy Lee Royce. [James Norton].

Son petit-fils, Ryan [Rhys Connah]a maintenant seize ans et a ses propres idées sur le type de relation qu’il veut avoir avec l’homme que Catherine refuse de reconnaître comme son père, laissant la sœur de Catherine, Clare [Siobhan Finneran] pris au milieu.

Dans une autre partie de la vallée, un pharmacien local s’en mêle lorsqu’un voisin est arrêté.

Plus récemment diffusé sur BBC One en 2016, Happy Valley est adoré par les téléspectateurs et les critiques, la deuxième série attirant une audience moyenne de 9,3 millions de personnes.

Sally Wainwright avait précédemment déclaré qu’elle était “ravie” de voir le dernier épisode de la série à succès renouvelé.

Elle a déclaré: “Je suis ravie de me retrouver dans le monde de Catherine Cawood, de sa famille et de ses collègues pour le dernier volet de la trilogie Happy Valley.

“C’est merveilleux de voir l’impact durable que cette série a eu sur les publics du monde entier.

“Je suis ravi que Sarah, James et Siobhan soient de retour à bord pour ce que j’espère être la meilleure saison à ce jour.”

Sarah Lancashire reprend son rôle emblématique du sergent Catherine Cawood pour les six nouveaux épisodes

Happy Valley débutera le dimanche 1er janvier 2023, jour de l'An à 21h sur BBC One et BBC iPlayer