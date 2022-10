La date de retour de Big Brother “enfin confirmée” avant le redémarrage d’ITV

Le retour très attendu de BIG Brother aurait été fixé pour mars de l’année prochaine.

Il a été confirmé lors de la finale de Love Island en août que le favori de la télévision aurait une nouvelle maison sur ITV2 et le service de streaming ITVX.

TVI

Le retour de Big Brother dans la boîte aurait été fixé pour mars de l’année prochaine[/caption]

Getty

Maura Higgins est la favorite des patrons d’ITV pour héberger leur redémarrage de Big Brother[/caption]

Maintenant, Broadcast a affirmé qu’une date avait été confirmée pour l’édition civile du programme, qui a été diffusée pour la dernière fois sur Channel 5 en 2018.

Un représentant d’ITV a déclaré au Sun : “Il est trop tôt pour confirmer la programmation à ce stade.”

Il fait suite à des informations selon lesquelles Maura Higgins est la favorite pour présenter le redémarrage l’année prochaine.

L’ancienne Love Islander serait le premier choix des producteurs en raison de son résumé de concerts télévisés sur Glow Up Ireland et Dancing on Ice.

EN SAVOIR PLUS SUR BIG BROTHER OH, FRERE Rylan Clark révèle des secrets choquants que les téléspectateurs de Big Brother n’ont jamais vus BON DÉPLACEMENT Mark Wright décroche son plus grand rôle télévisé à son retour au Royaume-Uni

Une source a déclaré au Sun : « Les producteurs sont déterminés à se distancer des anciens noms de Big Brother, mais l’ancien favori, Mo Gilligan, est maintenant occupé aux États-Unis.

“Maintenant, les patrons regardent des stars féminines qui ont la force de tenir le spectacle ensemble, tout en ayant la chaleur de questionner doucement les candidats comme Davina McCall et Emma Willis l’ont si bien fait.

“Maura est un talent local d’ITV qui a tout cela – et bien sûr, il a fière allure à l’écran.”

Il a été annoncé lors de la finale de Love Island le mois dernier que Big Brother serait relancé par ITV après une interruption de cinq ans.

Le redémarrage sera l’une des séries les plus courtes de l’histoire de Big Brother, l’ensemble du processus ne durant que six semaines.

Le spectacle a commencé comme une expérience sociale en 2000 et est devenu un élément incontournable de la culture populaire.

Les membres ordinaires du public sont entrés dans la maison emblématique, montant en flèche vers la gloire alors qu’ils étaient surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le public britannique.





Une version célébrité de l’émission avec des colocataires célèbres a également été diffusée à partir de 2000.

Il a d’abord été diffusé sur Channel 4 de 2000 à 2010 et a été animé par Davina McCall.

Il a ensuite été transféré sur Channel 5 jusqu’en 2018, où il a été présenté par le gagnant de la deuxième série, Brian Dowling, puis par Emma Willis.

Getty

Davina McCall a animé Big Brother et ses spin-offs Celebrity de 2000 à 2010[/caption]