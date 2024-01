La date de première de la saison 11 de « Quand le cœur t’appelle » révélée (Exclusif)

Quand le coeur t’appelle est enfin prêt à revenir ! ET révèle en exclusivité que la saison 11 de la série Hallmark Channel sera diffusée le dimanche 7 avril à 21 h HE.

La tranche de 12 épisodes fait suite à la fin choquante de la saison 10, dans laquelle Elizabeth Thornton (Erin Cracovie) a rompu ses fiançailles avec Lucas (Chris McNally) au milieu de ses sentiments grandissants pour Nathan (Kévin McGarry). Comme si cela ne suffisait pas, la finale de la saison a révélé que Lucas, fraîchement élu gouverneur, était en danger lorsqu’un personnage inconnu s’est approché de lui.

La saison à venir, qui explorera le renouveau et la rédemption, suivra Elizabeth alors qu’elle prend un nouveau départ, avec de la romance, des défis et un nouveau style. L’histoire d’Elizabeth et Nathan se poursuivra, alors qu’ils affronteront leurs sentiments romantiques grandissants tout en s’appuyant l’un sur l’autre au milieu des obstacles parentaux.

Ailleurs, Lucas doit affronter son passé afin de mener Hope Valley vers le futur, tandis que Bill et Rosemary font équipe pour résoudre un mystère mettant toute leur communauté en danger.

“Le temps a passé vite depuis la fin de la saison 10 et je ne peux pas exprimer à quel point je suis ravi de la première de la saison 11 de Quand le coeur t’appelle“C’est un sentiment tellement chaleureux de savoir que nous avons la loyauté, l’amour et la longévité nécessaires pour arriver jusqu’ici et c’est un véritable témoignage pour nos téléspectateurs.”

“Je suis plus que fière et reconnaissante envers notre équipe qui travaille dur, nos scénaristes, nos producteurs, nos acteurs et Hallmark Channel pour leur vision et leur soutien”, poursuit-elle. “J’ai hâte que les téléspectateurs se connectent à cette saison et continuent ce voyage avec nous tous ! La saison 11 offre plus de cœur que jamais !”

Lisa Hamilton Daly, vice-présidente exécutive de la programmation, est du même avis : « S’il y a quelque chose que nous pouvons retirer du succès de Quand le coeur t’appelle, c’est que ces histoires, ces personnages, et essentiellement leurs vies, c’est qu’ils résonnent et qu’ils comptent profondément pour tant de nos téléspectateurs. Onze saisons sont une célébration du genre de contenu réconfortant que nous nous efforçons d’apporter aux fans chaque année. »

Quand ET a parlé à Cracovie après la fin de la saison 10, elle a promis que le cliffhanger de Lucas sera abordé au début de la saison 11.

“Je peux dire que la bonne nouvelle est que ces questions trouveront une réponse. Et presque tout de suite, donc nous n’aurons pas à attendre trop longtemps dans la saison 11 pour obtenir ces réponses”, a-t-elle déclaré à ET. “Le voyage de Nathan et Elizabeth sera peut-être un peu plus lent, mais nous donnerons des indices autant que possible.”

Lindsay Sturman, la WCTH showrunner et producteur exécutif, également teasé saison 11 dans une interview avec ET, disant: “Nous pouvons assurer à tout le monde que Lucas est de retour pour la saison 11. Il fait partie intégrante de Hope Valley et le sera toujours. Mais il y a certainement un cliffhanger et quelques mystères là-dedans, et tout cela sera sera dévoilé la saison prochaine.”

