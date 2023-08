La date de l’événement Pixel 8 de Google révélée

Google a envoyé des invitations à un événement le 4 octobre au cours duquel il dévoilera les derniers ajouts à son « portefeuille d’appareils Pixel ». L’événement en personne Made by Google devrait avoir lieu à New York à 10 h HE, a annoncé Google mercredi.

Bien que Google n’ait nommé aucun appareil spécifique, cela impliquait un publier sur les discussions que l’événement comprendra la révélation des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Google lance un téléphone Pixel de nouvelle génération chaque automne depuis 2016.

« Les grands lancements d’automne sont stressants, mais Pixel aide ces Best Phones Forever à rester aussi cool que des concombres. Le w8 est presque terminé. Reposez-vous pour Made By Google le 4 octobre », a publié Google sur Threads.

La publication Threads comprenait une vidéo d’un iPhone parlant à un téléphone Pixel de tout ce qu’il ne peut pas faire et que le téléphone de Google peut faire – comme « débloquer les vieilles photos, répondre aux appels inconnus avec l’IA et traduire les messages en direct ». L’iPhone dans la vidéo de Google suggère également qu’il sera « enfin » chargé en USB-C lors de l’événement iPhone 15 le mois prochain.

Des rumeurs circulent déjà autour de la gamme attendue de Pixel 8. Les téléphones pourraient avoir une caméra ultra-large améliorée et Google pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA à son système de caméra. Les téléphones connaîtront également probablement quelques ajustements d’affichage et de conception, mais les changements devraient être subtils.

L’une des rumeurs les plus intéressantes est que le Pixel 8 Pro pourrait inclure une fonction de thermomètre sans contact qui pourrait être utilisée pour déterminer si vous avez de la fièvre.

Il est également possible que Google profite de l’événement pour dévoiler la Pixel Watch 2, la prochaine génération de sa montre intelligente. Selon les rumeurs, la montre offrirait une meilleure autonomie de la batterie et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé.

La gamme Pixel 7 de Google a été bien accueillie, le Pixel 7 Pro et le Pixel 7A, plus abordable, gagnant des places sur la liste des meilleurs téléphones de CNET pour 2023. Google a également lancé plus tôt cette année son premier téléphone pliable, le Pixel Fold. Lisa Eadicicco, experte en téléphonie sur CNET, affirme que Google devra peut-être procéder à des mises à niveau notables pour que le Pixel 8 se démarque des autres téléphones de la société.

Les invitations de Google ont été envoyées juste un jour après qu’Apple a fixé la date de présentation de son iPhone 15, qui devrait avoir lieu le 12 septembre au siège de la société Apple Park à Cupertino, en Californie.