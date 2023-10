La date de lancement mondial d’Oppo Find N3 Flip est fixée au 12 octobre

L’Oppo Find N3 Flip, lancé en août, n’est actuellement disponible qu’en Chine. Cela est sur le point de changer la semaine prochaine alors que le smartphone entame son voyage mondial. La première étape aura lieu en Inde, le 12 octobre. L’événement de lancement débutera à 19 heures, heure locale, et sera diffusé en direct sur YouTube.

Le Find N3 Flip est le premier smartphone à clapet à arborer une configuration à triple caméra sur sa couverture. Il comprend des unités primaires de 50 MP (avec OIS), un téléobjectif de 32 MP et des unités ultra-larges de 48 MP. Le smartphone est également doté des fonctionnalités de l’appareil photo Hasselblad et contient un jeu de tir selfie de 32 MP.

La caméra selfie est placée à l’intérieur du trou central de l’écran pliable FullHD+ LTPO AMOLED de 6,8″ 120 Hz, avec la configuration triple caméra sur le couvercle reliée par un écran de 3,26″ ayant une résolution de 720 x 382 pixels.

L’Oppo Find N3 Flip est alimenté par le SoC Dimensity 9200, exécute ColorOS 13.2 basé sur Android 13 et dispose de 12 Go de RAM avec deux options de stockage – 256 Go et 512 Go. Reste à savoir si le clapet aura ou non la même configuration de mémoire en Inde.

Le reste des points forts de l’Oppo Find N3 Flip incluent un scanner d’empreintes digitales latéral, des haut-parleurs stéréo, NFC et une batterie de 4 300 mAh avec une charge filaire de 44 W.