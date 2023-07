La date de lancement mondial de nubia Red Magic 8S Pro révélée

Le nubia Red Magic 8S Pro dévoilé plus tôt ce mois-ci n’est actuellement disponible qu’en Chine, mais cela changera la semaine prochaine puisque la société a annoncé que le Red Magic 8S Pro fera ses débuts internationaux le 18 juillet à 8 h 00 HNE.

nubia a également présenté le Red Magic 8S Pro + aux côtés du 8S Pro, mais la société ne l’a pas mentionné sur sa page d’événement, suggérant que seul le Red Magic 8S Pro échappera à la Chine mardi prochain.

Le nubia Red Magic 8S Pro est alimenté par ce que nubia appelle une « version leader de Snapdragon 8 Gen 2 », la raison étant probablement la vitesse d’horloge plus élevée du noyau Prime (3,36 GHz contre 3,2 GHz de SD 8 Gen 2 standard) . Le smartphone est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et exécute Redmagic OS 8 basé sur Android 13 prêt à l’emploi.

Le Red Magic 8S Pro est construit autour d’un écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz protégé par Gorilla Glass 5 et a une résolution de 2 480 x 1 116 pixels. L’écran dispose également d’un scanner d’empreintes digitales en dessous pour le déverrouillage du téléphone sans mot de passe.

Le Red Magic 8S Pro dispose de quatre caméras : primaire 50MP, ultra large 8MP, macro 2MP et selfie 16MP (sous écran). Il dispose également de haut-parleurs stéréo, d’une prise casque 3,5 mm et d’une batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 80 W.

Le modèle Pro + partage la plupart des spécifications avec le 8S Pro, sauf qu’il contient une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de charge filaire de 165 W et est livré avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage à bord.

