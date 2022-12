La date de lancement mondial de la série vivo X90 révélée par une affiche divulguée

vivo a dévoilé la série X90 en Chine le mois dernier, mais la société n’a pas encore annoncé son lancement mondial. Cependant, une affiche apparue sur Twitter révèle que la série X90 fera ses débuts internationaux le 31 janvier 2023.

La série vivo X90 se compose de trois smartphones – X90, X90 Pro et X90 Pro+. L’affiche divulguée ne mentionne explicitement aucun de ces éléments, mais puisqu’elle indique “Série X90”, il est prudent de dire qu’au moins deux téléphones commenceront leur voyage mondial à la date mentionnée, sinon les trois.

Le vivo X90 Pro + est le smartphone le plus excitant de la gamme, alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et doté d’un appareil photo principal de 50 MP qui utilise un capteur IMX989 de 1 “. L’appareil photo principal est rejoint par des unités ultra larges 48MP, téléobjectif 50MP et périscope 64MP. Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenez un appareil photo 32MP.

Le X90 Pro + est construit autour d’un écran AMOLED LTPO4 incurvé de 6,78 “120 Hz 1 440p avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique. Il exécute OriginOS Ocean basé sur Android 13 et est livré avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le smartphone est alimenté par un Batterie 4 700 mAh avec charge filaire 80 W et charge sans fil 50 W.











vivo X90 • vivo X90 Pro • vivo X90 Pro+

Vous pouvez lire la couverture de l’annonce de notre vivo X90 Pro Plus ici pour en savoir plus à ce sujet, et dirigez-vous de cette façon pour en savoir plus sur les X90 et X90 Pro. Vous pouvez également consulter la comparaison détaillée des spécifications du trio X90 ici.

La source