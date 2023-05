La date de lancement, les spécifications clés, le design et les couleurs de Realme Narzo N53 révélés

Realme a dévoilé le Narzo N55 il y a un mois en tant que premier smartphone de la série Narzo N, et il élargira la gamme le 18 mai avec le lancement du Narzo N53 en Inde.

Le Realme Narzo N53 est présenté comme le « redéfinisseur d’entrée de gamme » qui se vante d’un « design époustouflant, de performances puissantes et de fonctionnalités avancées ». Et bien que la société n’ait pas détaillé la fiche technique du Narzo N53, elle a révélé la conception et les principales spécifications du téléphone.

L’arrière du Realme Narzo N53 rappelle les modèles d’iPhone Pro car il comporte un îlot de caméra en forme de cercle avec trois cercles – deux pour les caméras et un pour le flash.

Le panneau arrière du Narzo N53 a California Sunshine Design avec un motif semblable à une douche similaire à la version Sunshower de Realme C55. En bas se trouve le port USB-C flanqué de la prise casque 3,5 mm, du microphone et de la grille du haut-parleur. Sur le cadre droit se trouvent la bascule du volume et le bouton d’alimentation, qui se double d’un scanner d’empreintes digitales.

Nous avons l’écran cranté à l’avant, mais nous ne connaissons pas sa diagonale et sa résolution. Cependant, vous pouvez être sûr qu’il s’agit d’un panneau LCD.

Le Realme Narzo N53 sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W, annoncé pour charger jusqu’à 50 % en 34 minutes. Le smartphone sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais il pourrait y avoir plus de configurations de mémoire qui restent à confirmer.

Le Narzo N53 aura une épaisseur de 7,49 mm, ce qui en fait le smartphone Realme le plus fin de tous les temps. Amazon.fr a révélé qu’il viendrait dans au moins deux couleurs, mais nous n’avons pas encore appris quels sont leurs noms marketing.

Avec le lancement dans environ une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que Realme révèle plus de fonctionnalités du Narzo N53 pour créer un battage médiatique autour de lui. En attendant, vous pouvez lire notre avis sur le Realme C55, sur lequel est basé le Narzo N55. Nous avons également une revue vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous.

