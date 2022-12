La date de lancement, la conception et les principales spécifications du Samsung Galaxy M04 révélées par Amazon

Le Samsung Galaxy M04 dont on entend parler depuis quelques mois sera lancé le 9 décembre à midi heure locale en Inde. Cette révélation vient d’Amazon.in puisqu’il a créé une page promo pour le Galaxy M04 sur son site internet avec un bouton “Notify Me” pour ceux qui voudraient être notifiés du lancement du smartphone en Inde.

La page promotionnelle révèle également le design, les principales spécifications et les options de couleur du Samsung Galaxy M04. Le smartphone contient un écran à encoche en forme de goutte d’eau et arbore deux caméras à l’arrière. Il sera disponible en noir et vert avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord.

Le Galaxy M04 bénéficiera de mises à niveau du système d’exploitation pendant deux ans, mais il n’y a aucune confirmation officielle quant à savoir s’il fonctionnera sous Android 12 ou Android 13 prêt à l’emploi. Cependant, si Geekbench et Google Play Console sont à croire, vous devriez vous attendre à Android 12.











Le design et les principales caractéristiques du Samsung Galaxy M04 révélés par Amazon

Le Galaxy M04 a été répertorié sur Google Play Console et Geekbench avec le SoC Helio G35 et 3 Go de RAM, mais nous ne savons pas si le smartphone aura l’option 3 Go de RAM en Inde. Ce que nous savons, c’est que le prix du Galaxy M04 commencera à INR8,XXX en Inde, c’est-à-dire entre 8 000 INR (97 $/93 €) et 8 999 INR (109 $/104 €).

Nous en apprendrons plus sur les spécifications, le prix et la disponibilité du Samsung Galaxy M04 en Inde vendredi.