La date de lancement du vivo V29 Pro annoncée

La série V29 de vivo comprend les V29, V29e et V29 Lite, qui seront rejoints par le V29 Pro le 4 octobre. Le smartphone sera dévoilé en Inde à midi, heure locale, et sera vendu dans le pays via le site Web indien officiel de vivo, Flipkart. et les magasins de détail hors ligne.

La note de presse que nous avons reçue indique que vivo lancera la « série V29 » en Inde mercredi prochain, ce qui signifie plusieurs téléphones. L’autre est le V29 puisque la marque a déjà lancé le V29e en Inde, et il n’y a aucune mention du V29 Lite sur le page promotionnelle mis en place par vivo sur son site indien.

vivo n’a pas détaillé la fiche technique du V29 Pro mais a révélé ses options de conception et de couleur – Himalayan Blue, Majestic Red et Space Black. Comme les V23 Pro, V25 Pro et V27 Pro, le panneau arrière du V29 Pro change également de couleur, mais cela n’arrive qu’avec la version Majestic Red.

Le V29 Pro est doté d’un anneau de flash circulaire appelé Smart Aura Light sur son capot arrière, rejoint par trois caméras, dont l’une est la « caméra portrait professionnelle 2x » utilisant le capteur IMX663 de Sony qui offrira « une détection de contour impeccable et un bokeh d’arrière-plan époustouflant ».











Options de couleur du vivo V29 Pro

Le vivo V29 Pro comportera également trois filtres Wedding Style Portrait exclusifs en Inde : Prosecco, Neo Retro et Pastels. De plus, le smartphone sera 2 g plus lourd que le V29 à 188 g.

Vous pouvez vous attendre à ce que Vivo en révèle davantage sur le V29 Pro avant l’événement de lancement de la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez lire notre revue détaillée du Vivo V29 ici.