La date de lancement du Samsung Galaxy S23 FE en Inde révélée

La semaine dernière, Amazon.in a mis en place une page promotionnelle pour le Samsung Galaxy S23 FE sur son site Web, révélant que le smartphone serait lancé en Inde en octobre. La branche indienne de Samsung a révélé que le Galaxy S23 FE serait lancé dans le pays la semaine prochaine, le 4 octobre.

Le conglomérat coréen a mis à jour l’image de la bannière de son compte X, qui comprend trois caméras avec les textes « The New Epic » et « Launching on October 4 ». Samsung n’a pas mentionné le nom du smartphone, mais nous savons que ce teaser fait référence au Galaxy S23 FE.

La marque a également posté une image sur X pour une nouvelle Galaxy Tab, qui pourrait être la Galaxy Tab S9 FE. Par ailleurs, Amazon a mis à jour son page promotionnelle pour taquiner les Galaxy Buds FE. On peut affirmer que ces deux produits seront lancés en Inde mercredi prochain aux côtés du Samsung Galaxy S23 FE.

C’est tellement bon que lorsque ce mystère Galaxy Tab se révélera, vous en voudrez certainement un. Préparez-vous car la Galaxy Tab la plus cool est sur le point de tuer tout travail et tout jeu.

Apprendre encore plus: https://t.co/jRQkRpOtTl. #nouvel onglet #Samsung pic.twitter.com/YC9ugHlgiW – Samsung Inde (@SamsungIndia) 30 septembre 2023

Samsung n’a encore rien divulgué sur le Galaxy S23 FE, mais des rumeurs prétendent que le smartphone sera livré avec un écran AMOLED dynamique FullHD+ de 6,4 pouces à 120 Hz, 6 Go/8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 25 W. Selon les régions, le smartphone aura à la barre la puce Snapdragon 8 Gen 1 ou le SoC Exynos 2200.

Selon les rumeurs, le Galaxy S23 FE serait également doté d’un jeu de tir selfie de 10 MP, avec une configuration à triple caméra à l’arrière comprenant une primaire de 50 MP (avec OIS), un téléobjectif de 12 MP et des unités ultra-larges de 8 MP. Une image divulguée a révélé que le smartphone aurait quatre options de couleurs.

