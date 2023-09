La date de lancement du Realme Narzo 60x 5G et des Buds T300 révélée

Realme se prépare à lancer son dernier smartphone de la série Narzo 60 – le Narzo 60x 5G aux côtés d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil baptisée Buds T300 le 6 septembre en Inde. Realme a confirmé certaines des spécifications clés des deux appareils avec le Narzo 60x doté d’une connectivité 5G et d’une charge rapide de 33 W.

Le prochain téléphone devrait présenter de nombreuses similitudes avec le Realme 11x récemment annoncé, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à un écran LCD IPC de 6,72 pouces, un SoC Dimensity 6100+ et une batterie de 5 000 mAh. En termes de caméras, nous nous attendons à un jeu de tir principal de 50 MP ainsi qu’à un capteur de profondeur de 2 MP à l’arrière.

Les Realme Buds T300 ont été lancés plus tôt cette année en Indonésie et proposent des pilotes dynamiques de 12,4 mm, une suppression active du bruit et un son spatial à 360 degrés.

Les écouteurs sont disponibles en blanc et noir et disposent de quatre microphones (deux sur chaque écouteur) et d’une autonomie combinée de 40 heures avec l’étui de chargement.

Source 1 • Source 2