La date de lancement du Poco X5 Pro India est maintenant officielle

Le Poco X5 Pro sera officiellement annoncé pour le marché indien le 6 février à 17h30 heure locale. Ces informations proviennent directement de Poco India lui-même, via son compte Twitter officiel, de sorte que les rumeurs se sont déroulées. Non seulement cela, mais l’image divulguée que nous vous avons montrée la semaine dernière est en effet celle qui est utilisée pour révéler la date et l’heure du dévoilement.

Et la star de l’émission, à part le prochain téléphone lui-même, est Hardik Pandya, un joueur de cricket indien très populaire. Son implication dans le lancement du Poco X5 Pro a été divulguée pour la première fois il y a environ deux semaines, lorsqu’il a été aperçu en train de prendre un appel sur le combiné encore inédit.

Nous vous donnons la licence pour devenir MAD ! Kick the BAD, embrasse le Bad-ass 📱 POCO X5 Pro sera lancé le 06.02.2023 à 17h30. #LibérerXpour plus 👉 https://t.co/NEgUhmuD4w@hardikpandya7 @Flipkart pic.twitter.com/NVhnw5MHi2 – POCO Inde (@IndiaPOCO) 30 janvier 2023

Le Poco X5 Pro vous donnera apparemment « la licence pour devenir MAD », ainsi que pour « botter le BAD » et « embrasser le Bad-ass », selon le compte Twitter de Poco India et sa campagne de teasers en cours. L’affichage sera «magnifiXent», et le téléphone vous permettra «d’écraser vos concurrents» dans les jeux et de «leur faire dire votre nom» («eux» comme dans «vos concurrents», nous supposons).

Ce sont, comme d’habitude, des affirmations audacieuses de Poco. Si nous nous fions aux fuites et aux rumeurs passées, le X5 Pro devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 778G, associé à 6/128 Go de RAM/stockage ou 8/256 Go. L’écran serait un AMOLED de 6,67″ avec une résolution de 1080×2400, l’appareil photo principal est un appareil photo de 108 MP, flanqué d’un ultra large de 8 MP et d’un macro shooter de 2 MP, tandis qu’à l’avant, vous obtenez un vivaneau selfie de 16 MP.

Le Poco X5 Pro aurait une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 67 W (et pas de charge sans fil), et le téléphone fonctionne sous Android 12 avec MIUI 14 en plus. Nous sommes maintenant dans moins d’une semaine pour confirmer (ou réfuter) ces spécifications, alors restez à l’écoute.