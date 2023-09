La date de lancement du Nokia G42 en Inde annoncée

Le Nokia G42 dévoilé en juin sera lancé en Inde la semaine prochaine, le 11 septembre. Le smartphone sera vendu exclusivement via Amazon.in et proposera des options de couleurs gris et violet.

Le Nokia G42 est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,56″ à 90 Hz et est équipé du SoC Snapdragon 480+ à la barre avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone fonctionne sous Android 13 prêt à l’emploi et est livré avec la promesse de deux ans d’Android. Mise à niveau du système d’exploitation. Il recevra également des mises à jour de sécurité mensuelles pendant trois ans.

Le Nokia G42 est équipé de quatre caméras : primaire 50MP, macro 2MP, profondeur 2MP et selfie 8MP. Il dispose également d’un scanner d’empreintes digitales latéral et dispose d’une connectivité 5G. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 20 W.

Nous en apprendrons plus sur les prix et la disponibilité indiens du Nokia G42 lundi prochain.

