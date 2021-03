La date de lancement d’Oppo Find X3 Pro est officiellement fixée au 11 mars

Oppo a envoyé un communiqué de presse confirmant la date de lancement de son produit phare Find X3 Pro. Il arrivera le 11 mars lors d’un événement en ligne qui sera diffusé en direct sur YouTube. Notre invitation est venue d’Oppo India, la société confirmant que le lancement débutera à 17h00 IST ou 11h30 UTC / GMT.

Le message ne dit rien que nous ignorions jusqu’à présent – l’Oppo Find X3 Pro sera alimenté par un chipset Snapdragon 888 et le téléphone aura un écran qui «offre l’excellence en termes de résolution, de taux de rafraîchissement de l’écran et de HDR, apportant aux utilisateurs l’affichage le plus clair, le plus précis, le plus fluide et le plus confortable à ce jour.

Il sera également «engagé à capturer le moment» avec l’appareil photo «réglé pour permettre la photographie et la capture vidéo de la plus haute qualité dans une gamme de scénarios».

Dans la vraie vie, ces mots signifient un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et deux capteurs Sony IMX766 sur mesure pour les caméras principale et ultra grand angle – du moins c’est ce à quoi de nombreuses rumeurs font état.