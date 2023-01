La date de lancement d’Infinix Zero 5G 2023 en Inde dévoilée

Le week-end dernier, le détaillant en ligne indien Flipkart a révélé qu’Infinix lancera le Note 12i 2022 en Inde le 25 janvier. Nous apprenons maintenant que 10 jours plus tard, le 4 février, la société introduira un autre smartphone dans le pays asiatique – Infinix Zero 5G 2023.

L’Infinix Zero 5G 2023 a été dévoilé l’année dernière, nous savons donc ce qui est proposé. Cependant, la page promotionnelle mise en place par Flipkart sur son site Web pour le smartphone suggère qu’Infinix s’est associé à Marvel Studios et pourrait sortir une version Infinix Zero 5G 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania pour célébrer la sortie du film Ant-Man and the Wasp: Quantumania prévu le 17 février 2023.

L’Infinix Zero 5G 2023 est construit autour d’un écran LCD FullHD + de 6,78 pouces à 120 Hz et est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord. Il exécute XOS 12 basé sur Android 12 prêt à l’emploi comme le modèle indien du Note 12i 2022.

Il existe deux versions de l’Infinix Zero 5G 2023 – une alimentée par la puce Dimensity 920 et une autre ayant le SoC Dimensity 1080 à la barre. Ce sera ce dernier qui se lancera en Inde.

Le Zero 5G 2023 arbore un primaire de 50MP à l’arrière, rejoint par une profondeur de 2MP et des unités macro de 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenez une caméra frontale de 16 MP. Le reste des points forts de l’Infinix Zero 5G 2023 comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral, une batterie de 5 000 mAh et une charge de 33 W.

L’Infinix Zero 5G 2023 est disponible en noir, blanc et orange et un taquin partagé par Infinix a confirmé que les versions blanche et orange seront lancées en Inde.

En plus du Note 12i 2022 et du Zero 5G 2023, Infinix lancera également l’ordinateur portable Zero Book Ultra en Inde. Nous en saurons plus sur les prix indiens et la disponibilité de ces produits une fois qu’ils seront officiellement lancés sur le deuxième marché mondial des smartphones par la marque chinoise.

