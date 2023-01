La date de lancement de l’Infinix Note 12i 2022 en Inde révélée par Flipkart

L’Infinix Note 12i 2022 dévoilé en septembre dernier sera lancé en Inde le 25 janvier. Cette révélation vient du e-commerçant indien Flipkart, qui a mis en place une page promo pour Infinix Note 12i 2022 sur son site internet.

L’Infinix Note 12i 2022 est alimenté par le SoC Helio G85 et a été annoncé avec XOS 10.6 basé sur Android 12. Cependant, Flipkart a révélé que le smartphone exécutera XOS 12 prêt à l’emploi en Inde, qui est également basé sur Android 12. Il sera également livré avec la certification Widevine L1, permettant le streaming vidéo 1080p sur les applications OTT compatibles.

Le Note 12i 2022 aura 4 Go de RAM à bord, pratiquement extensible jusqu’à 7 Go en utilisant le stockage interne du smartphone. Il existe également un modèle de 6 Go de RAM, mais il n’est pas mentionné sur la page de promotion. Il est livré avec 128 Go de stockage interne, tandis que la version 4 Go de RAM dispose de 64 Go de stockage.

Le smartphone alimenté par Helio G85 est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz avec une luminosité maximale de 1 000 nits. Il a une encoche pour la caméra selfie 8MP, mais il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales en dessous. Il est intégré dans le bouton d’alimentation du téléphone. cadre de droite.

À l’arrière, vous obtenez un îlot rectangulaire abritant trois caméras – 50MP primaire, 2MP de profondeur et unités QVGA. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.

Flipkart n’a pas révélé le prix indien de l’Infinix Note 12i 2022, mais avec le lancement à seulement quatre jours, il n’y a pas beaucoup d’attente pour en savoir plus sur son prix et sa disponibilité.

Source