La date de lancement de la série Xiaomi Redmi Note 14 Pro officiellement annoncée

Xiaomi a promis de lancer la série Redmi Note 14 Pro cette semaine, et nous connaissons enfin la date. Les nouveaux téléphones arriveront le 26 septembre avec un corps solide et une durabilité améliorée.

Le lancement sera le point de départ des Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+, qui auront des designs légèrement différents : le Pro a un îlot de caméra coloré et le Plus a une vitre arrière.











Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 14 Pro

La série Redmi Note 14 Pro sera certifiée IP68 et IP69K. Cela signifie que les téléphones peuvent résister à l’immersion dans l’eau et aux jets d’eau, à la pénétration de poussière et aux températures extrêmement élevées.

La page officielle Weibo de la marque Xiaomi a également confirmé que les téléphones auront un Gorilla Glass Victus 2 sur le dessus de l’écran.

Le lancement est prévu dans trois jours, ce qui laisse suffisamment de temps à Redmi pour dévoiler davantage de fonctionnalités. Nous serons à l’affût d’autres détails clés, notamment le chipset, les caméras et la capacité de la batterie.

Source (en chinois)