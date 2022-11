La date de lancement de la série vivo X90 révélée par une vidéo promotionnelle divulguée

vivo a détaillé les mises à niveau de la caméra pour la série X90 le mois dernier et a récemment introduit la puce V2, qui arrivera pour la première fois sur la gamme X90. La société n’a pas encore annoncé la date de lancement de la série X90, mais une vidéo promotionnelle divulguée nous indique que la série X90 arrivera le 22 novembre. Elle sera dévoilée en Chine à 19 heures, heure locale.

Le clip comprend également le vivo X90 Pro+ que nous avons déjà vu dans une photo divulguée et un teaser officiel. Cependant, ces images montraient le X90 Pro+ uniquement en rouge, alors que la vidéo promotionnelle divulguée nous montre également le smartphone en noir. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

Une autre vidéo comprend une capture d’écran d’une page Web, qui révèle que la série X90 sera en précommande en Chine à partir du 14 novembre. Elle nous indique également que vivo dévoilera les écouteurs de la série TWS 3 le 22 novembre.

La série X90 devrait comprendre trois modèles au lancement – vanille, Pro et Pro+. Le X90 Pro + a récemment été repéré sur Geekbench avec Android 13, 12 Go de RAM et ce qui est probablement le SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui n’a pas encore été annoncé. Le modèle vanille devrait avoir la puce Dimensity 9200 à la barre, tandis que la version Pro pourrait être ce que vivo prévoyait de lancer en tant que X80 Pro+ en septembre, mais a été annulée. Il était prévu d’avoir le Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot.

L’un des plus grands points forts de la série X90 sera le capteur 1 “, et pendant que nous attendons plus de détails de vivo sur la série X90 et son système de caméra, vous pouvez vous diriger de cette façon pour en savoir plus sur les mises à niveau de la caméra de la gamme X90 et voir le échantillons de caméras partagés par vivo Et après cela, vous pouvez en savoir plus sur la puce vivo V2 ici.

La source (en chinois) | Via 1, Via 2