La date de la Saint-Valentin de Michael B.Jordan pour Lori Harvey est digne d’un film

Chronologie des relations entre Michael B.Jordan et Lori Harvey

Pour Michael B. Jordan et Lori Harvey, la vie ressemble parfois à un film de conte de fées.

La Saint-Valentin, par exemple, semblait avoir été arrachée à une comédie romantique pour ce couple hollywoodien. En l’honneur de la fête de l’amour, l’acteur de 34 ans a emmené le mannequin de 24 ans pour une soirée sur le thème de la mer dans un aquarium, que Jordan a loué afin que le couple puisse profiter d’une visite privée. La visite s’est terminée par un dîner intime de plusieurs plats préparé par Nobu dans un tunnel entouré d’un aquarium géant.

Cependant, la nuit ne faisait que commencer pour le couple. Harvey a également partagé des images de l’intérieur de ce qui semblait être une suite d’hôtel, qui avait des bouquets de fleurs et des bougies allumées partout où elle tournait dans le salon, ainsi que des arrangements de roses rouges et des pétales éparpillés dans la chambre et la salle de bain.

Ce n’était pas tout – Jordan l’a également surprise avec un cadeau assez unique. «Le meilleur cadeau de tous les temps», a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. « Bébé m’a acheté des actions à Hermès. » Inutile de dire que cette date de la Saint-Valentin appartenait à un film.