La date de la première, le casting et plus – Hollywood Life

L’île de l’amour Etats-Unis est une émission de télé-réalité populaire.

La saison 5 débute le 18 juillet sur Peacock.

Sarah Hyland anime l’émission.

L’île de l’amour est le coup d’envoi officieux de l’été pour les fans de télé-réalité. La version américaine de l’émission populaire revient pour la saison 5 en juillet 2023. Un nouveau groupe de célibataires entrera dans une villa aux Fidji, où ils participeront à des défis et feront face à des drames relationnels alors qu’ils s’associent à un autre insulaire. Le couple gagnant repartira avec le grand prix de 100 000 $.

C’est bientôt l’heure du retour de L’île de l’amour. Avant la première de l’émission de télé-réalité addictive, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 5, y compris qui est dans le casting, qui héberge, et plus encore.

L’île de l’amour Date de la première de la saison 5

Marquez vos calendriers. Île d’amour États-Unis La saison 5 débute le 18 juillet exclusivement sur Peacock. Les trois premières saisons de l’émission ont été diffusées sur CBS et Paramount +, avant de passer à Peacock pour la saison 4 l’année dernière. De nouveaux épisodes seront disponibles en streaming six jours par semaine, jusqu’à la finale qui tombe généralement vers la fin août.

L’île de l’amour Hôte de la saison 5

Sarah Hyland présente l’émission pour la deuxième saison consécutive. Le Famille moderne l’actrice a repris les fonctions d’hébergement de Arielle Vandenberg à partir de la saison 4. Sarah sera rejointe par un commentateur vocal Iain Stirlingqui fait également la narration de la version britannique de l’émission.

Avant la saison 4, Sarah a déclaré sur AUJOURD’HUI avec Jenna et Hoda qu’elle a immédiatement accepté l’offre d’animer l’émission. « Très vite oui. J’aime L’île de l’amour de toutes ses formes. Partout. Tous les pays. C’était donc définitivement un oui rapide pour moi », a-t-elle déclaré.

L’île de l’amour Distribution de la saison 5

Le casting pour Île d’amour États-Unis La saison 5 n’a pas encore été annoncée officiellement. Cette saison accueillera une trentaine de candidats qui tourneront dans une villa aux Fidji, qui était également le lieu de tournage de la saison 1. Les trois autres saisons se sont déroulées à Las Vegas, Hawaï et Santa Barbara, Californie. La saison 4 a été remportée par Timmy Pandolfi et Zêta Morrisonqui a rompu après la fin du tournage.

L’île de l’amour Bande-annonce de la saison 5

Peacock a publié la bande-annonce de la saison 5 le 21 juin. Iain Stirling raconte la bande-annonce et dit que la saison 5 sera « la plus grande et la meilleure saison de tous les temps ». Iain taquine « plus de romance brûlante », « beaucoup moins de vêtements » et de « grands » défis dans la nouvelle saison.

Peacock a déclaré dans le communiqué de presse officiel de la saison 5 que les nouveaux insulaires « se coupleront pour faire face à de nouveaux défis palpitants et à des rebondissements plus importants que jamais auparavant. Les tentations augmenteront et le drame s’ensuivra à mesure que de nouvelles « bombes » arriveront tout au long de la saison, forçant les insulaires à décider s’ils veulent rester avec leurs partenaires actuels ou se recoupler avec quelqu’un de nouveau. Les insulaires seront également à la merci des téléspectateurs à la maison qui voteront pour déterminer qui aura un autre coup à l’amour et qui quittera la villa le cœur brisé et les mains vides.

