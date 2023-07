La date de la première, le casting et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Apple TV+

Apple TV+ a annoncé l’événement documentaire The Super Models le 11 juillet.

Cindy Crawford , Naomi Campbell et d’autres apparaîtront.

, et d’autres apparaîtront. Les docu-séries seront diffusées le 20 septembre.

Certains des mannequins les plus célèbres au monde participeront à des entretiens approfondis et parleront de leur incroyable carrière comme jamais auparavant. Apple TV + a annoncé l’événement passionnant de la série documentaire Les super modèles le 11 juillet avec le premier teaser. Le teaser de 20 secondes présente 4 mannequins légendaires assis et le producteur demandant : « Comment définissez-vous le mot mannequin ?

Les super modèles sera l’un des événements télévisés les plus excitants de la saison télévisée d’automne. Ces mannequins des années 90 ne se sont jamais ouverts comme ça. HollywoodLa Vie a rassemblé toutes les dernières nouvelles que nous connaissons Les super modèles docu-séries.

Les super modèles Date de la première du documentaire

Les super modèles sera présenté en première mondiale sur Apple TV + le 20 septembre 2023. Les docuseries se composeront de 4 parties. Les super modèles a été réalisé par le lauréat d’un Oscar Roger Ross Williams et Larisa Bills.

Les docuseries ont été annoncées pour la première fois en 2020 avec Barbara Köpple direction. « Je suis ravie de retrouver mes amis pour célébrer et examiner la façon dont les mannequins ont transcendé les perceptions et les limites traditionnelles du mannequinat dans l’industrie de la mode à travers le temps », écrivait Cindy sur Instagram à l’époque.

Naomi a déclaré dans un post Instagram qui a depuis été supprimé: «Mes sœurs Christy, Linda, Cindy et moi sommes extrêmement ravies de partager notre histoire avec le monde et il ne pourrait y avoir de meilleurs partenaires que Brian Grazer, Ron Howard qui est un rêve devenir réalité pour lui donner vie, car nous savions qu’ils respecteraient et honoreraient notre histoire. Nous espérons que notre voyage vu dans les docu-séries encouragera, motivera et inspirera les jeunes du monde entier. Nous attendons avec impatience cette grande aventure avec la réalisatrice Barbara Kopple.

Linda a ajouté dans sa propre publication Instagram : « Avoir enfin l’opportunité de raconter notre histoire en collaboration avec la brillante équipe d’Imagine, et sous la direction de Barbara Kopple, est aussi excitant pour nous que nous l’espérons pour les téléspectateurs. J’aimerais que les gens voient cela comme une célébration non seulement de nos histoires individuelles, mais aussi du pouvoir de l’amitié, des rêves et de la persévérance. Christy a également écrit sur Instagram: « J’ai hâte de revenir sur cette période sans précédent de la mode avec ces femmes incroyables avec lesquelles j’ai grandi. »

Qui jouera dans Les super modèles?

Les super modèles mettra en lumière la vie et la carrière de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangélisteet Christy Turlington, qui sont largement considérés comme les mannequins « originaux ». Les 4 femmes sont présentées dans le premier teaser. Les docuseries donneront « un accès sans précédent aux modèles » et emmèneront les téléspectateurs « derrière la caméra et au-delà du podium, révélant comment ils ont dominé le monde de la modélisation d’élite tout en éclairant un lien qui a à lui seul modifié la dynamique de pouvoir de toute une industrie », selon à Apple TV+.

Naomi, Cindy, Linda et Christy faisaient partie des « Big Six » dans les années 1990, le groupe convoité de mannequins qui ont honoré les podiums, les publicités beauté et les couvertures de magazines partout. Kate Moss et Claudia Schiffer étaient également membres des « Big Six » dans les années 1990. Ces supermodèles sont devenus des phénomènes mondiaux.

Dans les décennies qui ont suivi les années 1990, ces mannequins ont continué à être des noms familiers. Ils ont également eu des développements majeurs dans leur vie personnelle. Naomi a récemment accueilli son deuxième enfant, un petit garçon.

Cindy mariée Rande Gerber en 1998 et ils ont deux enfants : Presley et Kaia Gerber. Kaia a suivi les traces de sa mère dans le mannequinat et est devenue l’un des mannequins les plus demandés dans le monde de la mode. Cindy a également sa propre ligne de produits de beauté, Meaningful Beauty, et une collection de meubles.

Linda a donné naissance à un fils, Augustinen 2006. Le père de son fils est milliardaire François-Henri Pinaultqui est maintenant marié à Salma Hayek. Ces dernières années, Linda est devenue incroyablement recluse et a finalement expliqué pourquoi elle s’était retirée de la vie publique dans une publication Instagram de 2021. Elle a affirmé qu’elle avait été « brutalement défigurée » après avoir subi un effet secondaire rare suite à une intervention cosmétique qu’elle avait subie en 2016.

« J’ai adoré être sur le podium. Maintenant, je crains de rencontrer quelqu’un que je connais », a-t-elle déclaré. PERSONNES en 2022. « Je ne peux plus vivre comme ça, dans la clandestinité et la honte. Je ne pouvais plus vivre dans cette douleur. Je suis prêt à parler enfin. Linda a depuis parlé de son expérience cauchemardesque et a réglé son procès CoolSculpting. Elle a modelé pour Fendi dans son premier travail de mannequin depuis l’épreuve.

Christy acteur marié Edouard Burns en 2003. Ils ont deux enfants ensemble : la grâce et Finlandais. Christy a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film de 2010m Pas de femme, pas de cri. Elle a également lancé l’organisation à but non lucratif Every Mother Counts, une organisation en grève pour rendre la grossesse et l’accouchement sans danger pour les mères du monde entier.

Ce qui sera Les super modèles Porter sur?

Le synopsis officiel des docu-séries se lit comme suit : « Les super modèles remonte aux années 1980, lorsque quatre femmes de différents coins du monde se sont réunies à New York. Déjà des forces à part entière, la gravité qu’ils ont obtenue en se réunissant a transcendé l’industrie elle-même. Leur prestige était si extraordinaire qu’il a permis aux quatre de supplanter les marques qu’ils présentaient, rendant les noms de Naomi, Cindy, Linda et Christy aussi importants que les créateurs qui les ont stylisés. Aujourd’hui, les quatre mannequins restent en première ligne de la culture à travers l’activisme, la philanthropie et les prouesses commerciales. Alors que l’industrie de la mode continue de se redéfinir – et les rôles des femmes en son sein – c’est l’histoire ultime du pouvoir et comment quatre femmes se sont réunies pour le revendiquer, ouvrant la voie à celles qui suivront.

Naomi a parlé des docu-séries à venir dans son article de couverture de Vogue 2022. « Il s’agit de notre vie et de nos moments ensemble : notre amitié, nos carrières, notre féminité, notre maternité », a-t-elle déclaré. Naomi, Cindy, Christy et Linda sont toutes productrices exécutives sur Les super modèles. « En tant que mannequins, nous n’avons aucun droit sur notre image, donc ça fait du bien d’être partenaires de notre héritage – et dans nos propres mots », a ajouté Naomi.

