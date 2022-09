NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Saturday Night Live” revient officiellement pour une autre saison, mais le spectacle sera un peu différent de celui de la saison dernière.

Il a été annoncé lundi, “SNL” reviendra pour la saison 48 le 1er octobre avec de nouveaux épisodes après les deux samedis suivants, les 8 et 15 octobre. Il n’y a toujours pas de nouvelles sur qui animera ces épisodes ou qui seront les invités musicaux. .

La série a récemment été frappée par des coups durs, certains de ses membres actuels et anciens de la distribution affirmant que la série devrait être annulée, et certains des membres de la distribution les plus populaires de la série décidant de partir et de poursuivre d’autres opportunités.

Les membres de la distribution Alex Moffat, Melissa Villaseñor et Aristotle Athari ont annoncé leur décision de partir, ainsi que Aidy Bryant, Pete Davidson, Kate McKinnon et Kyle Mooney, qui sont dans la série depuis un certain temps et sont devenus les joueurs préférés des fans.

Outre les comédiens qui apparaissent à l’écran, il y a aussi un bouleversement dans les coulisses, en tant que producteur de longue date de la série, et l’ex-petite amie de Ben Affleck, Lindsay Shookus, quitte la série après 20 ans.

Les membres de la distribution de retour incluent l’hôte des Emmy Awards Kenan Thompson, Heidi Gardner, Mikey Day, Andrew Dismukes, Chloe Fineman, James Austin, Punkie Johnson, Bowen Yang, Michael Che, Colin Jost, Ego Nwodim, Chris Redd, Sarah Sherman et Cecily Strong.

Lors d’une apparition dans la série “Hell of a Week” de Charlamagne tha God, Thompson a affirmé que la série devrait probablement se terminer une fois que le créateur Lorne Michaels prendra sa retraite, ajoutant que ce serait le bon moment pour le faire après la saison 2024-25, car ce serait le la 50e saison de l’émission à l’antenne.

Michaels a créé le spectacle en 1975 et a fait appel à Dan Aykroyd, John Belushi, Gilda Radner, Chevy Chase, Jane Curtin, Laraine Newman, Garrett Morris et George Coe en tant que membres de la distribution originale. Il a agi en tant que showrunner pour chaque saison à l’exception de cinq entre 1980-85.

“Cette rumeur pourrait avoir beaucoup de validité, car 50 est un bon nombre auquel s’arrêter”, avait précédemment déclaré Thompson à propos de la fin de l’émission. “C’est un package incroyable. Il [Lorne Michaels] aura probablement près de 80 ans à ce moment-là, et, vous savez, c’est lui qui a eu son mot à dire.”

Thompson a déduit que le réseau pourrait “réduire le budget” si Michaels prend sa retraite, ce qui diminuerait la qualité de l’émission, affirmant que si tel était le cas, il serait “injuste de le regarder vraiment s’enflammer” en raison de limitations monétaires. . Il a ajouté que “le plafonner à 50 n’est peut-être pas une mauvaise idée”.

Le mois dernier, l’ancien membre de la distribution de “SNL”, Rob Schneider, qui a participé à la série de 1990 à 1994, a révélé qu’il pensait qu’il était temps que la série se termine, détaillant un sketch de 2016 dans lequel Kate McKinnon jouait le rôle d’Hillary Clinton, au moment où il pensait que le spectacle touchait à sa fin.

“Je déteste chier sur mon ancienne émission”, a-t-il déclaré sur The Glenn Beck Podcast. “J’ai littéralement prié:” S’il vous plaît, faites une blague à la fin. Ne faites pas ça. S’il vous plaît, ne descendez pas là-bas. Et il n’y avait pas de blague à la fin, et je me suis dit : ‘C’est fini. C’est fini. Ça ne reviendra pas.'”