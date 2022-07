La date de diffusion de Jurassic World Dominion pourrait être maintenant – ou en octobre

Dominion du monde jurassique sorti en salles – et uniquement en salles – le 10 juin. Et plus tôt cette semaine, il a passé son 45e jour dans les cinémas, date à laquelle de nombreux autres films ont commencé à être diffusés.

Mais avec Dominion du monde jurassiquevous allez devoir attendre.

Où Jurassic World Dominion va-t-il diffuser?

Dominion du monde jurassique diffusera en premier sur Paon. Universal Pictures est le distributeur du film, et Peacock et Universal appartiennent à la même société, NBCUniversal de Comcast. Peacock a un accord pour être le premier endroit pour diffuser des films distribués par Universal.

Quelle sera la date de sortie en streaming de Jurassic World Dominion ?

Peacock et Universal n’ont pas encore confirmé la date de sortie en streaming du film, mais voici ce qu’il faut savoir :

Techniquement, le film devrait commencer à être diffusé sur Peacock dès lundi – mais ne vous attendez pas à cela. Peacock peut commencer à diffuser des films en salles au plus tôt 45 jours après la sortie en salles, mais au plus tard 120 jours. Jurassic World Dominion passe son 45e jour dans les salles dimanche, donc lundi était le premier jour où il aurait pu commencer à diffuser – mais cela est venu et reparti sans aucun mot sur le moment où l’attendre.

Si Peacock attend jusqu’au 120e jour de sortie de Jurassic World Dominion, cela pourrait prendre jusqu’au 7 octobre.

L’autre grand film d’Universal n’offre pas beaucoup de précédent: Minions: The Rise of Gru est le plus gros blockbuster d’Universal cette année derrière Jurassic World, mais il est sorti trois semaines après Jurassic World et il n’a aucune date de sortie en streaming confirmée pourtant non plus.

Et les dates de sortie en streaming sont imprévisibles ! Cette année, Universal a sorti deux films, Marry Me et Firestarter, sur Peacock pour diffuser le jour même de leur sortie en salles – vous n’avez donc pas eu à attendre du tout qu’il commence à diffuser. Et The Northman, un film d’action historique que la division Focus Features d’Universal a distribué aux États-Unis, est sorti sur Peacock après seulement 42 jours. Des caractères génériques comme ceux-ci rendent les dates de sortie du streaming plus difficiles à prévoir.

Auparavant, Universal et Peacock ont ​​été assez agressifs dans la rapidité avec laquelle ils ont mis les nouveaux films d’Universal sur le service en streaming. Mais depuis que les cinéphiles ont montré qu’ils se présenteront dans les cinémas pour les grands films de franchise, les studios et les distributeurs accordent à leurs films des fenêtres de temps plus longues exclusivement dans les cinémas, en particulier pour les films de franchise à gros budget comme Jurassic World : Dominion, qui sont développés avec un grand succès au box-office en tête.

Jurassic World Dominion sera-t-il gratuit en streaming ?

Hautement improbable. Tous les autres nouveaux films Universal qui ont été diffusés en streaming sur Peacock ont ​​toujours été derrière le mur d’abonnement du service. Jurassic World Dominion ne sera probablement pas différent.

Si vous n’avez pas encore d’abonnement premium à Peacock, vous devrez vous inscrire à un niveau premium de 5 $ par mois ou de 10 $ par mois si vous souhaitez regarder Halloween Kills ou l’une des autres émissions payantes de Peacock ( Comme Yellowstone, Matchs de Premier League, WWEThe Office et d’autres trucs populaires.)

Le paon a quelques offres cela pourrait réduire – voire éliminer – le coût d’être un membre premium.