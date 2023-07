La date de début et le lieu exotique du spin-off de Love Island révélés alors que le gagnant controversé de l’émission est en pourparlers pour se joindre

LOVE Island est peut-être encore sur nos écrans et la version américaine vient de commencer – mais nous n’avons pas longtemps à attendre pour la série All Star.

Les patrons d’ITV travaillent sur le programme depuis un certain temps et espèrent réunir certaines des anciennes stars les plus sexy de la série.

Et maintenant, The Sun peut révéler que le tournage commencera en octobre et qu’il se déroulera dans un endroit très exotique.

Une source a déclaré: « Le tournage démarre aux Fidji en octobre – c’est là qu’ils film la version américaine de l’émission. Les patrons sont en pourparlers avec plus de 100 concurrents des versions américaine, britannique et australienne de l’émission, dont une gagnante britannique controversée et l’une des filles les plus mémorables d’une saison légendaire.

Il a déjà été rapporté que des stars célibataires, dont Maura Higgins, de la cinquième série, Sophie Piper de la sixième série, l’ancien vainqueur de la série 2017 Kem Cetinay et le favori des fans Scott Thomas, qui était dans l’émission en 2016, étaient tous sur la liste de souhaits.

Mais Maura a récemment révélé qu’elle l’avait refusé et s’était plutôt décrochée d’un énorme rôle en présentant les médias sociaux pour la version américaine de l’émission.

S’adressant à Goss.ie, elle a déclaré: «Je ne me vois plus jamais faire ça, non. On m’a demandé, mais j’ai dit non.

«Je pense juste que je l’ai fait une fois, j’ai passé mon temps sur Love Island. Je ne veux pas vraiment remonter le temps, je veux regarder vers l’avenir.

ITV America n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été approché par The Sun.

