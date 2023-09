La date de début du Great British Bake Off 2023 révélée et ce n’est que dans quelques jours

La date de retour de THE Great British Bake Off a été confirmée – et elle commence dans quelques jours seulement.

Paul Hollywood et Prue Leith sont de retour pour juger un nouveau lot de créations des candidats.

Canal 4

Alison Hammond a rejoint la série, en remplacement du comédien Matt Lucas[/caption]

Le programme bien-aimé de Channel 4 sera animé par Noel Fielding, aux côtés de la nouvelle présentatrice Alison Hammond.

Et les fans n’auront pas à attendre longtemps avant de revoir la grande tente, le spectacle étant lancé dans quelques jours seulement.

Les patrons ont confirmé que la série débuterait le mardi 26 septembre à 20 heures.

Prue, 83 ans, a révélé aujourd’hui la nouvelle passionnante sur X (anciennement Twitter).

Elle a déclaré : « L’équipe Bake Off est de retour le mardi 26 septembre à 20h. Rejoignez-nous sous la tente pour beaucoup de rire.

Les fans ont été ravis, l’un d’entre eux disant : « Je viens de pleurer, j’ai vraiment pleuré. »

Un deuxième a dit : « Oh oui ! Allons-y! Allons-y! »

« Je n’ai jamais été aussi excité par une annonce de ma vie », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième commentait : « Notez vos calendriers ! Je suis tellement excité.

Cette année, les patrons ont révélé un changement majeur dans la nouvelle série qui verra des tâches controversées supprimées suite à une réaction violente.

L’année dernière, les téléspectateurs ont accusé l’émission d’« appropriation culturelle » après la diffusion de la Semaine mexicaine.

L’épisode a vu les animateurs de l’époque, Matt Lucas et Noel Fielding, porter des ponchos et des sombreros tout en tenant des maracas et en faisant de nombreux jeux de mots.

Le duo a plaisanté sur le fait de ne pas pouvoir faire une blague de « Juan » sur le Mexique dans le programme de Channel 4.

Mais ceux qui regardaient à la maison n’ont pas apprécié l’épisode et ont critiqué l’émission pour avoir utilisé des « stéréotypes racistes ».

Canal 4