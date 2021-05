La date de début de Love Island a été divulguée tôt alors que le spectacle se prépare à retourner dans la villa emblématique de Majorque

LOVE Island reviendra cet été – et la date de lancement a été divulguée en ligne.

Un site de fans a expliqué comment la série devrait commencer le 28 juin à 21 heures.

Rex

Love Island devrait revenir le 28 juin[/caption]

Cela signifie qu’il ne reste que cinq semaines avant qu’une foule de superbes insulaires pénètrent dans la villa emblématique de Majorque.

La dernière série a été annulée pour la première fois dans l’histoire de l’émission en raison de l’épidémie de coronavirus.

La décision de retirer la fiche de la populaire émission ITV2 l’été dernier est intervenue après que les patrons ont admis qu’ils ne pouvaient pas garantir la sécurité des candidats au milieu de la pandémie de Covid-19 en cours.

On espère que cette année ne sera pas affectée, mais la date de retour est sujette à changement si la pandémie interfère avec le tournage.

Rex

La série est hors écran depuis janvier 2020[/caption]

The Sun a révélé à quel point les Britanniques affamés de sexe avaient utilisé leur temps en lock-out pour postuler à l’émission et regarder les six séries précédentes.

Pendant ce temps, les patrons ont travaillé pour rendre Love Island plus grand et meilleur après presque un an et demi hors écran.

Il s’agit de la série la plus inclusive à ce jour – des sources d’ITV affirmant que le personnel était à la recherche d’îles bisexuels.

Les chefs de spectacle ont informé qu’ils seraient heureux si 40 pour cent des candidats étaient attirés à la fois par les hommes et les femmes.

Ils espèrent intensifier le drame de la série à succès ITV2 avec des romances inattendues.

Laura Whitmore reviendra en tant qu’animatrice de Love Island, aux côtés de son mari, le comédien Iain Stirling, qui raconte la série.

Le site de fans Love Island Reactions a publié un mème des Simpsons montrant Homer regardant la télévision avec la légende: « Moi tous les soirs à 21 heures à partir du 28 juin. »

Le Sun a révélé cette semaine que des ouvriers greffaient à la villa majorquine pour la remettre en forme pour l’été.

Les travaux de construction sur le site battent leur plein avec de la machinerie lourde, des bureaux portables et des matériaux de construction en abondance.

Caractéristiques de Rex

Molly-Mae Hague a trouvé la gloire sur Love Island 2019[/caption]

Éclaboussure

Les travaux de construction sont en cours à la villa[/caption]





Il existe également des panneaux avec des règles claires sur les coronavirus écrites sur le site pour arrêter toute propagation potentielle de la maladie.

Une source nous a dit: «Les patrons de Love Island sont déterminés à retourner à la villa cet été et ont travaillé dur pour y arriver.

«Bien qu’ils soient convaincus que la série se déroulera à l’emplacement d’origine, il y a toujours des inquiétudes concernant le changement soudain des règles. Cependant, pour le moment, ça a l’air bien.