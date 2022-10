La date de début de I’m A Celebrity 2022 révélée – et ce n’est que dans quelques jours

Je suis une célébrité… sortez-moi de là ! reviendra sur nos écrans dans quelques jours, peut révéler The Sun.

L’émission de téléréalité phare d’ITV devrait être diffusée depuis l’Australie le dimanche 6 novembre.

La série a été avancée cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

Cela signifie que les fans de I’m A Celebrity pourraient maintenant n’avoir que deux semaines pour attendre le retour d’Ant et Dec, les célébrités et Bushtucker Trials.

Le spectacle reviendra sur sa base australienne pour la première fois depuis 2019 après que la pandémie a forcé ITV à organiser son plus grand spectacle au château de Gwrych, au Pays de Galles.

Mais les téléspectateurs ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient voir un retour Down Under.

Un porte-parole de l’émission a déclaré : « Nous annoncerons la date de début de la nouvelle série I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! en temps voulu.”

Les patrons ont signé une liste exceptionnelle de stars pour célébrer.

Les visages célèbres incluent Mike Tindall – la toute première signature royale de la série – et Boy George.

Le comédien Seann Walsh pourrait échanger la scène contre la jungle, tandis qu’Olivia Attwood pourrait être la première star de Love Island à entrer dans la jungle.





Parmi les autres noms du mélange, citons Sue Cleaver de Coronation Street et la star de Loose Women, Charlene White.

ITV a commencé à intensifier la promotion de la nouvelle série et a publié la semaine dernière une publicité époustouflante mettant en vedette les hôtes Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, dévalant les airs alors qu’ils sautaient en parachute dans la jungle, avant de déployer des parachutes arborant un message spécial.

Les verrières lire ‘Nous sommes de retour !’. Ailleurs dans la vidéo, Ant et Dec sont vus en l’air alors qu’ils grimacent à la ruée vers le sol.

Ant portait un chapeau de tucker de brousse avisé prêt pour son atterrissage.

