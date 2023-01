La date de début de Dancing On Ice 2023 révélée comme “le spectacle sera raccourci”

DANCING On Ice 2023 débutera plus tard ce mois-ci et proposera pour la première fois des épisodes plus courts.

L’émission de patinage ITV et ITVX devrait revenir sur les écrans le 15 janvier.

TVI

Dancing on Ice revient dans quelques jours[/caption]

Il sera lancé un dimanche soir dans son créneau horaire habituel à 18h30.

Mais cette année la série est réduite à 90 minutes par épisode.

Un initié a déclaré: “La moitié des concurrents patineront la première semaine, puis les autres patineront la deuxième semaine – comme les années précédentes.”

Les fans ont été ravis d’apprendre qu’il y aurait plus d’action dans une émission plus courte lorsque la nouvelle a circulé sur Twitter.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter : “C’est mieux… moins de remplissage d’émissions ou de publicité supplémentaire alors !”

Un autre a déclaré: «Cela sonne bien mieux. Découpez le remplissage et donnez-nous juste les danses et les partitions. L’ancienne méthode était si lente et rompait trop avec les pauses publicitaires.

