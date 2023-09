La date de début de Big Brother révélée – et il ne reste que quelques jours à attendre jusqu’à ce qu’il s’agisse d’ITV2

La date de début de BIG Brother a été révélée – et il ne reste que quelques jours avant son lancement sur ITV2.

L’année dernière, il a été annoncé que la chaîne avait relancé l’émission de téléréalité emblématique.

ITV

Big Brother revient le dimanche 8 octobre à partir de 21h sur ITV1, ITV2 et ITVX[/caption]

Et les fans n’ont pas longtemps à attendre jusqu’à ce que la maison Big Brother rouvre pour un nouveau groupe de colocataires.

ITV a confirmé que l’émission serait lancée le dimanche 8 octobre sur ITV1, ITV2 et ITVX.

Le lancement et la toute nouvelle série dérivée Big Brother : Late and Live seront animés par AJ Odudu et Will Best.