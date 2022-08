La date de déballage de Samsung est le 10 août : voici à quoi s’attendre

Le prochain événement Unpacked de Samsung aura lieu le 10 août et nous nous attendons à ce que plusieurs nouvelles versions des montres pliables et intelligentes phares de la société soient dévoilées, mais il y a toujours une chance de lancements surprises de nouveaux appareils.

L’invitation à l’événement vue ci-dessus, montrant un téléphone pliable Z Flip, suggère que nous verrons de nouvelles versions des pliables de Samsung. Cela correspond à une fuite précédente du pronostiqueur Evan Blass prédisant de nouvelles versions du Samsung Galaxy Z Fold 3 et la coquille Samsung Galaxy ZFlip 3, qui est sorti en août 2021.



Ne vous attendez pas à trop de grandes avancées avec les prochains pliables de Samsung. Les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy Fold 4 de la taille d’une tablette pourrait avoir une nouvelle charnière et une construction plus mince, mais le jury des fuites ne sait pas s’il inclura un emplacement pour S Pen comme le . D’autres rumeurs prédisent que le pliable contiendra le chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus plus rapide, ainsi qu’un écran extérieur plus grand qui nécessite sa propre caméra sous-écran pour compléter celle de l’écran intérieur.

Selon d’autres rumeurs, le Samsung Galaxy Z Flip 4, d’apparence compacte, pourrait avoir un écran de couverture plus grand, ce qui pourrait le rendre beaucoup plus utile pour lire les notifications et prévisualiser les photos de selfie.

Même si les nouveaux pliables n’ont que des mises à niveau de spécifications incrémentielles, la plus grande amélioration pourrait être le prix. La était moins cher que son prédécesseur à 1 800 $ (1 599 £, 2 499 AU $) pour commencer, ce qui est encore environ deux fois plus cher que la plupart des smartphones haut de gamme. La est arrivé à 1 000 $ (949 £, 1 499 AU $), soit environ le prix d’un iPhone 13 Pro, ce qui en fait le pliable le plus abordable à ce jour et une alternative viable aux smartphones plats standard.

Mais les prochains Z Fold 4 et Z Flip 4 pourraient être encore moins chers, prédit l’analyste Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, qui tweeté que Samsung a accéléré la production pour produire deux fois plus de nouveaux pliables que les modèles de l’année dernière, suggérant une possible baisse de prix.

Dans tous les cas, nous nous attendons à ce que les nouveaux pliables se vendent bien, puisque les Z Fold 3 et Z Flip 3 ont vendu plus d’unités au cours de leur mois de lancement qu’il n’en a été vendu en 2020. Avec 88 % des plus de 7 millions de pliables vendus en 2021 , Samsung est en position de force pour continuer à dominer le marché de niche du pliable, qui devrait atteindre plus de 27 millions d’unités vendues en 2025.

Samsung pourrait lancer d’autres produits pour accompagner les pliables, et le plus probable est le Samsung Galaxy Watch 5. Les rumeurs prédisent que la prochaine version de la gamme de smartwatch premium pourrait obtenir un capteur de température corporelle et une meilleure autonomie de la batterie, ainsi qu’un design mis à jour. Espérons que cela corrigera également une faille flagrante dans le – pas de prise en charge des iPhones – ainsi qu’une meilleure intégration de Wear OS 3, car nous avons senti que la montre de l’année dernière était tirée entre les écosystèmes de Google et de Samsung.

Il y a d’autres choses que Samsung pourrait montrer, comme les successeurs des oreillettes Galaxy Buds 2, des tablettes ou des ordinateurs portables, mais nous n’avons pas entendu beaucoup de rumeurs suggérant que l’une d’entre elles est susceptible d’arriver. Pourtant, nous pourrions facilement être surpris en ayant tous les yeux rivés sur les pliables attendus.

Pour inciter les clients à réserver leurs téléphones tôt, du 19 juillet au 10 août, sur la base de différents forfaits, d’un maximum de 200 $ de réduction pour ceux qui réservent un téléphone, une montre et des écouteurs Galaxy jusqu’à un minimum de 30 $ de réduction pour la simple réservation d’écouteurs Galaxy. Bien que cela puisse être un indice de ce qui se passe chez Unpacked, les économies pourraient s’appliquer aux anciens modèles Galaxy Watch ou Galaxy Buds.

L’événement devrait commencer à 9 h HE / 6 h PT. CNET surveillera et couvrira les révélations.