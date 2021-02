La date d’audience de Bruce Springsteen pour l’arrestation de conduite en état d’ébriété prévue pour la semaine prochaine

Bruce Springsteen devrait avoir sa journée devant le tribunal la semaine prochaine sur DWI et d’autres accusations, ont déclaré des responsables.

Il devrait comparaître par vidéoconférence devant le juge de paix Anthony Mautone le 24 février, selon le bureau du procureur américain.

Springsteen fait face à trois chefs d’accusation: conduite en état d’ébriété, conduite imprudente et consommation d’alcool dans un endroit fermé.

Le natif de Freehold âgé de 71 ans qui vit à Colts Neck a été inculpé le 14 novembre à la Gateway National Recreation Area sur Sandy Hook, près du phare.

Un garde forestier a déclaré dans un affidavit joint à l’avis de violation que Springsteen avait les yeux vitreux, avait échoué à un test de sobriété sur le terrain et avait refusé de donner un échantillon d’haleine préliminaire.

Toutes ces accusations sont des délits de classe B, des crimes passibles d’une peine possible de 30 jours à six mois et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

Police:Bruce Springsteen a d’abord refusé un alcootest avant d’être arrêté pour conduite en état d’ébriété

Arrestation de Bruce Springsteen pour conduite en état d’ébriétéest contraire à son image de vie propre

Les experts juridiques ont déclaré qu’il est très peu probable que Springsteen passe du temps derrière les barreaux.

Et il existe des programmes de déjudiciarisation avant le procès pour les accusés accusés de délits fédéraux. Ces programmes permettent à un accusé de recevoir une accusation rejetée et d’éviter une condamnation permanente.

La question de savoir si Springsteen serait admissible n’était pas immédiatement claire.

Il est représenté par l’avocat du comté de Monmouth, Mitchell Ansell, qui n’a pas retourné les appels.

Une source a déclaré à l’Asbury Park Press que Springsteen avait enregistré un taux d’alcoolémie de 0,02, un quart du seuil légal d’intoxication en vertu de la loi fédérale et du New Jersey.

Mais en vertu de l’article du code fédéral dont Springsteen a été accusé, cela n’a pas d’importance, du moins pas en vertu de la loi.

Cet article stipule qu’une personne peut être accusée de l’infraction si elle conduit un véhicule «sous l’influence de l’alcool, ou d’une drogue, ou de drogues, ou de toute combinaison de celles-ci, à un degré qui rend le conducteur incapable de conduire en toute sécurité. La loi mentionne la teneur en alcool dans le sang de 0,08 comme limite légale dans une autre section.

La police et les experts juridiques disent que Springsteen a une chance de battre le rap DWI, d’autant plus que les tests Breathalyzer sont connus pour être moins fiables pour les personnes de plus de 70 ans.

