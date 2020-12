Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que les négociations sur un accord commercial sur le Brexit pourraient se poursuivre au-delà de la date butoir promise de dimanche, affirmant que les négociations devraient se poursuivre aussi longtemps qu’il y a une chance qu’un accord puisse être conclu.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré aux journalistes vendredi que le report de la date limite de quelques jours supplémentaires pourrait suffire pour conclure un accord commercial.

«En fin de compte, les pourparlers n’échoueront pas car il faudra encore quelques jours», Maas a déclaré, affirmant que les négociations devraient se poursuivre aussi longtemps que «La fenêtre est entrouverte.»

S’exprimant avant une réunion avec le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, Maas a ajouté qu’un accord est en vue, mais qu’il sera difficile à obtenir.

L’optimisme de Maas a été repris par Coveney, qui a évoqué la nécessité de respecter le désir de souveraineté et d’indépendance de la Grande-Bretagne, ajoutant qu’un compromis devait être trouvé sur le sujet controversé de la pêche.

À la suite d’un dîner-réunion mercredi soir entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il a été décidé qu’un accord post-Brexit devait être conclu d’ici dimanche.

Depuis la réunion, le Premier ministre a pris un ton de plus en plus pessimiste. S’exprimant plus tôt vendredi, Johnson a affirmé qu’un Brexit sans accord était « Très, très probable » et a dit, si l’UE avait l’intention de faire un «Grande offre», il ne l’avait pas encore vu.

