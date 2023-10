La DARPA pose une question à 170 milliards de dollars sur les profits sur la Lune

Le Ruée vers la lune a commencé : les États-Unis, l’Europe et la Chine dépensent des milliards dans des projets visant à ramener les humains sur le satellite préféré de la Terre. Une grande différence cette fois-ci, selon la NASA, c’est que les gens vont rester, apportant les outils nécessaires pour permettre une exploration à long terme. L’autre grande différence ? Les entreprises privées jouent un rôle beaucoup plus important dans ces missions qu’à l’époque d’Apollo.

Aux Etats-Unis, les entreprises investissent leurs fonds propres aux côtés de la NASA pour développer Atterrisseurs robotisés sur la Lune (Technologie Astrobotique et Machines Intuitives), atterrisseurs pour astronautes (SpaceX et Blue Origin), combinaisons spatiales (Axiom Space) et des infrastructures comme satellites de communication et de navigation et sources d’énergie (Crescent). Plus loin, on parle d’extraction de minéraux ou de glace. Les consultants de PwC ont estimé que l’économie lunaire pourrait être un Un marché de 170 milliards de dollars (pdf) d’ici 2040.

Mais ce marché repose sur l’idée que les entreprises trouveront des clients autres que les agences gouvernementales pour leurs biens et services. Le modèle est la collaboration de SpaceX avec la NASA pour construire de nouvelles fusées et vaisseaux spatiaux destinés à desservir la Station spatiale internationale. Aujourd’hui, la NASA dispose d’un accès fiable à l’espace et SpaceX a une activité en plein essor en lançant des satellites commerciaux et des missions d’astronautes privées.

Le problème, en ce qui concerne la Lune, est que le lancement de satellites et même le tourisme spatial étaient des marchés qui existaient avant SpaceX. On ne sait pas encore exactement quelle sera la source de la demande privée sur la Lune.

C’est alors qu’intervient la DARPA, l’agence de recherche avancée de l’armée américaine. Son mandat est de faire avancer l’avenir en soutenant le développement de nouvelles technologies, ce qu’il a contribué à faire avec les réseaux de communications électroniques qui sont devenus l’Internetet avec véhicules autonomesentre autres exemples.

Comment gagner de l’argent sur la Lune ?

« J’entends cette expression : « 97 milliards de dollars d’économie cis-lunaire ». Comment cet argent est-il transformé en argent qui existe sur un compte bancaire ? Je ne pense pas que nous le sachions encore », déclare le Dr Michael Nayak, planétologue et ancien pilote d’essai de l’Air Force qui travaille comme responsable du programme DARPA.

Cet été, Nayak a lancé l’étude de capacité de l’architecture lunaire sur 10 ans (Lune-10), qui rémunérera des entreprises privées pour qu’elles travaillent ensemble sur des plans visant à permettre une économie privée sur la Lune d’ici 2035. L’objectif est de disposer d’une analyse économique et technique quantifiable pour obtenir « une infrastructure lunaire autonome, monétisable, détenue et exploitée commercialement ». .»

Quelle masse devrons-nous transporter vers la Lune ? De quelle puissance les habitats ou les robots auront-ils besoin ? De quel genre de robots aurons-nous besoin, de toute façon ? Et plus important encore, selon Nayak, que faudrait-il pour que les entreprises vendent des biens et des services entre elles plutôt qu’aux gouvernements ?

La réponse n’est pas claire, mais Nayak négocie avec 14 entreprises qui ont proposé de constituer un groupe d’étude, qui étudiera ensuite ses idées et présentera ses idées. résultats au printemps 2024. Idéalement, le cadre donnera à la NASA et aux entreprises privées une meilleure idée des lacunes dans le développement technologique qui pourraient ralentir leur progression vers la Lune, et où diriger leurs ressources et leur énergie. Cela pourrait également révéler que l’économie lunaire n’est pas prête à exploser aux heures de grande écoute, mais même une hypothèse nulle est valable.

Une partie du défi réside dans le manque d’informations. Les scientifiques pensent que la glace d’eau existe sur la Lune et pourrait être utilisée pour obtenir de l’eau, de l’hydrogène et de l’oxygène, ce qui pourrait faciliter la présence humaine à long terme et la production de carburant pour fusée, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure elle est facile à obtenir. On espère également que les minéraux présents sur la Lune pourraient être utilisés pour fabriquer des composants destinés au matériel spatial, ou que des éléments plus rares pourraient être trouvés et mériteraient d’être ramenés sur Terre. C’est pourquoi la NASA envoie une série de constructions privées des atterrisseurs et des rovers robotisés pour explorer la Lune avant un atterrissage humain prévu.

Un cadre pour une nouvelle économie

En attendant, Nayak et son équipe ont commencé par les bases. Sa première question : « Quels sont les services sur la Lune pour lesquels les gens paient ? Le pouvoir, et des bits et la capacité de déplacer des objets.

La plupart des entreprises souhaitant rejoindre le projet envisagent d’offrir ces services. Mais trois catégories supplémentaires ont émergé des propositions initiales : une analyse de marché approfondie et des catégories axées sur l’exploitation des ressources lunaires., et la construction et la robotique.

En parallèle, Nayak lance un autre projet appelé Lunar Operating Guidelines for Infrastructure Consortium, ou LOGIC. L’objectif est de développer des normes technologiques pouvant être partagées par différentes entreprises. Par exemple, plusieurs organisations envisagent de construire des réseaux de satellites autour de la Lune pour le guidage et les communications. Un protocole partagé pour accéder à ces données permettrait aux utilisateurs de préparer plus facilement leur matériel. Ce serait également une mauvaise nouvelle si votre robot sur la Lune ne disposait pas de la bonne prise pour le brancher sur une centrale électrique lunaire, un autre endroit où les normes sont importantes.

Les premiers résultats de toute cette planification seront probablement quelque chose d’aussi simple qu’un entrepreneur de la NASA en payant un autre pour accomplir une mission : un géomètre robotique exploité par une entreprise dont ses besoins en énergie et en guidage seront satisfaits par une société d’infrastructure.

La mentalité des gens de l’industrie spatiale est que si vous la construisez, ils viendront. Les machines intuitives sont un société cotée en bourse c’est sur le point de lancer la première mission privée sur la Lune cette année avec le soutien de la NASA. La tâche principale de la mission (en plus de prouver que IM peut effectivement atterrir en toute sécurité) consiste à transporter des capteurs scientifiques, mais l’entreprise tire des revenus de sociétés privées comme Columbia Sportswear, qui a contribué à développer l’isolation du vaisseau spatial, et à transporter des capteurs scientifiques. illustration de Jeff Koons.

Le PDG d’IM, Steve Altemus, affirme qu’à l’heure actuelle, les revenus de son entreprise sont constitués d’environ 80 % de contrats gouvernementaux et de 20 % d’accords commerciaux. Mais Altemus est dans l’espoir de rapprocher ce ratio de 60-40 une fois qu’il aura prouvé que IM peut atterrir en toute sécurité et commencer à fournir d’autres services sur la Lune.

Et c’est un peu le but de cette séance stratégique de la DARPA : une fois qu’il y aura des preuves que la technologie nécessaire pour gagner de l’argent sur la Lune existe – ou qu’un chemin clair pour y parvenir – alors les investisseurs suivront.