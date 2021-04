La danseuse professionnelle Cheryl Burke s’excuse pour les commentaires précédents qu’elle a faits contre son ancien partenaire de « Danse avec les étoiles » Ian Ziering.

Au cours d’un épisode dimanche du podcast « Pretty Messed Up », Burke a déclaré que la seule chose qu’elle regrettait et voulait faire amende honorable était son commentaire précédent envers l’acteur « 90210 ». La danseuse s’est souvenue d’une fois où elle est apparue sur un podcast en 2016 et on lui a demandé qui étaient ses partenaires de célébrités préférés et les moins préférés pendant le concours de danse.

« J’ai répondu » Ian Ziering « et j’ai dit quelque chose du genre » Je préfère me fendre les poignets que de danser à nouveau avec Ian Ziering « », a déclaré Burke.

Burke a dit qu’elle n’avait « aucune excuse » et qu’elle était « complètement hors de propos » pour ses commentaires précédents.

« Je suis ici pour dire désolé, je suis vraiment désolée d’avoir été si inconsidérée et juste de parler, en essayant essentiellement d’obtenir une réaction et de le mettre comme mon sac de frappe », a-t-elle ajouté.

Burke et Ziering étaient partenaires lors de la saison 4 de la compétition, qui a été diffusée en 2007. Le duo a atteint le top quatre avant d’être éliminé.

«Quand quelqu’un fait ‘Dancing with the Stars’, en particulier une célébrité, ils participent déjà à l’émission en étant vulnérables», a déclaré Burke. « J’étais si méchant et je suis ici pour présenter publiquement mes excuses à Ian et à sa famille. »

Burke a déclaré qu’elle savait que ses commentaires l’avaient blessé à cause d’une conversation que Ziering avait eue avec un autre pro « DWTS » Tony Dovolani, partageant ce qu’il ressentait à propos de ses commentaires.

« J’ai perdu beaucoup de respect pour moi-même en disant cela et cela me hante encore aujourd’hui. » elle a ajouté.

AJ McLean de Burke et Backstreet Boys, qui étaient partenaires de danse pendant la saison 29 de « DWTS » et se sont liés au cours de leurs voyages de sobriété, animent le podcast « Pretty Messed Up ».

« AJ m’a également influencé de manière positive, car il est sobre et nous pouvons parler de thérapie », a déclaré Burke à Us Weekly en septembre. « Nous allons assez loin là où je me sens presque parfois comme les producteurs, ils sont probablement comme, ‘Ces gens! Thérapie 101! «