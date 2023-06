La danseuse de Beyonce la sauve d’un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d’une tournée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup/Shutterstock

de Beyoncé une danseuse de secours a sauté pour une sauvegarde rapide, l’aidant à éviter un dysfonctionnement de sa garde-robe, alors qu’elle se produisait sur elle Renaissance Tournée mondiale au Volksparkstadion de Hambourg, en Allemagne, le mercredi 21 juin. Un fan a capturé le moment où l’un de ses danseurs est intervenu et l’a aidée à éviter facilement le dysfonctionnement.

Queen Bee, 41 ans, interprétait son tube et Renaissance premier single « Break My Soul », elle portait une robe rose vif à paillettes avec une découpe autour de la poitrine. Il est apparu que l’une des sangles qui la protégeaient avait peut-être glissé. L’une de ses danseuses a sauté juste devant elle, attrapant sa main et exécutant un mouvement de danse rapide, avant de presser sa main contre sa poitrine pour maintenir la robe en place. Beyonce a tenu sa robe pendant qu’elle continuait à jouer et s’est éloignée.

Ce n’est pas la première fois que Beyonce se heurte à un dysfonctionnement de sa garde-robe alors qu’elle était sur le Renaissance visite. Un fan a saisi le moment alors qu’elle interprétait « America Has A Problem » lors de l’arrêt à Londres. Elle portait un casque en or et il a glissé de sa tête et a heurté ses lunettes de soleil. Elle a tenu la pièce pendant une seconde, avant de l’enlever et de la jeter sur le côté, sans manquer une miette de sa performance.

Bey a été au milieu de la Renaissance tournée, divertissant les fans lors de l’étape européenne. La tournée a été un succès retentissant, la chanteuse interprétant des tonnes de ses tubes préférés des fans ainsi que de nouveaux morceaux de son dernier album. La setlist s’étend sur plus de 30 chansons, et elle a beaucoup de changements de tenues et de chorégraphies épiques à assortir.

En plus d’apporter les succès aux fans lors de concerts incroyables, Beyonce a également été rejointe par un invité très spécial au milieu de certains spectacles. Sa fille Lierre bleu, 11 ans, a rejoint sa mère sur scène à quelques reprises pour danser avec elle sur les chansons « My Power » et « Black Parade ».

