La danseuse de ballet Michaela DePrince est décédée à 29 ans, confirme sa famille dans un communiqué | Michaela DePrince, RIP | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Michaela DePrincele soliste principal du Boston Ballet, est décédé à l’âge de 29 ans.

Née en Sierra Leone en 1995, ses parents sont morts tragiquement pendant la guerre civile. Elle a été adoptée par une famille américaine à l’âge de quatre ans. Michaëla Elle a attribué ses années dans un orphelinat, où elle a trouvé un magazine avec la photo d’une ballerine, à ce qui l’a conduite sur la voie pour devenir danseuse professionnelle.

MichaëlaLa famille a publié une déclaration vendredi (13 septembre) pour confirmer la perte dévastatrice.

Continuez à lire pour en savoir plus…

La cause du décès n’a pas été révélée pour le moment.

MichaëlaL’équipe de la danseuse étoile Michaela Mabinty DePrince a déclaré : « C’est avec douleur que nous partageons la perte de la ballerine étoile Michaela Mabinty DePrince, dont l’art a touché d’innombrables cœurs et dont l’esprit a inspiré beaucoup de gens, laissant une marque indélébile sur le monde du ballet et au-delà. Sa vie a été définie par la grâce, le but et la force. Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais. Elle a été un phare d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres. Bien que son séjour parmi nous ait été bien trop bref, son génie et son héritage continueront de briller dans le cœur de tous ceux qui ont été touchés par son histoire, pour les générations à venir. Notre amour et nos prières vont à sa famille choisie, à ses amis et à ceux qui l’aimaient. »

La déclaration ci-dessous provient de MichaëlaLa famille de.

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de notre belle sœur, Michaela Mabinty DePrince. Michaela a touché tant de vies à travers le monde, y compris la nôtre. Elle a été une inspiration inoubliable pour tous ceux qui l’ont connue ou ont entendu son histoire. De sa jeunesse dans une Afrique déchirée par la guerre, aux scènes et aux écrans du monde entier, elle a réalisé ses rêves et bien plus encore. Sa passion et son impact sur le monde de la danse, en particulier en inspirant les jeunes danseurs noirs à poursuivre leurs rêves, ont été énormes. Elle et son magnifique sourire nous manqueront pour toujours et nous savons que vous nous manquerez aussi.

Michaela laisse dans le deuil ses sœurs Mia, Beelee, Jaye, Mariel, Amie et ses frères Adam et Erik.

Mia aimerait partager la déclaration suivante :

Je suis vraiment sous le choc et profondément triste. Ma belle sœur n’est plus là. Depuis le tout début de notre histoire en Afrique, dormant sur une natte commune à l’orphelinat, Michaela (Mabinty) et moi avions l’habitude de créer nos propres pièces de théâtre musical et de les jouer. Nous créions nos propres ballets. Elle chorégraphiait, et j’étais le compositeur et le chef d’orchestre. Lorsque nous avons été adoptées, nos parents ont rapidement pris part à nos rêves et ont fait surgir la belle ballerine gracieuse et forte que beaucoup d’entre vous connaissent aujourd’hui. Elle était une source d’inspiration. Qu’elle saute sur scène ou qu’elle monte dans un avion pour se rendre dans des pays du tiers monde afin de donner des cours de danse aux orphelins et aux enfants, elle était déterminée à conquérir tous ses rêves dans les arts et la danse. Michaela (Mabinty) a laissé ses empreintes dans le sable et sur de nombreuses scènes à travers le monde. Elle nous manquera beaucoup.

Je t’aime, mon beau papillon,

Mia Mabinty DePrince

La famille vous remercie de leur accorder de l’intimité pendant cette période très difficile. Les services seront privés.

Au lieu d’envoyer des fleurs, faites un don à War Child, une organisation à laquelle Michaela a été étroitement associée pendant de nombreuses années en tant qu’ambassadrice de War Child. Ce travail était très important pour elle, et vos dons aideront directement d’autres enfants qui ont grandi dans un environnement de conflit armé. Merci.

www.warchild.net

Nous adressons nos pensées et nos condoléances à Michaëlases proches pendant cette période difficile. DÉCHIRER.