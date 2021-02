THE Weeknd a immédiatement inspiré des mèmes de fans hilarants avec sa danse woozy après le spectacle de mi-temps du Super Bowl de 2021.

La pop star a presque cassé Internet avec des gens se moquant de ses mouvements alors qu’il exécutait un mélange électrisant de ses plus grands succès au stade Raymond James à Tampa Bay, Floride.

🏈 Suivez notre Blog en direct du Super Bowl pour les dernières nouvelles et mises à jour

Le crooner Blinding Lights a parcouru plusieurs parties du stade pendant son numéro spectaculaire.

Après avoir lancé sa performance avec Starboy et une chorale massive, Le weekend descendit et parut perdu en entrant dans une salle d’or.

Alors qu’il entrait dans le labyrinthe tout en or, il avait l’air abasourdi et regarda autour de lui, l’air affligé et confus.

Il prend même la caméra à un moment donné et se filme dans une vidéo de selfie en gros plan.

Suite à la performance unique, les fans ont inondé Twitter de mèmes hystériques de Super Bowl LVspectacle à la mi-temps.

«J’essaie de suivre l’hôtesse à ma table à la Cheesecake Factory», a écrit une personne au-dessus d’un clip de The Weeknd perdu.

Un autre qui a partagé le même clip a écrit: « Je tente de rentrer dans votre chambre lorsque les lumières de votre appartement sont éteintes. »

« Moi à 1h du matin en train d’essayer d’utiliser l’interphone vidéo dans l’appartement de mes amis », a tweeté un troisième avec des captures d’écran de la performance.

À côté des gros plans de la star, quelqu’un a déclaré: « Au collège, j’essaie de comprendre comment utiliser un objectif fisheye sur mon iPhone 6. »

Un autre qui a partagé les mêmes images a dit «mon chien quand je rentre à la maison après avoir été absent toute la journée», tandis que d’autres l’ont appelé «maman majeure sur les ondes FaceTime».

The Weeknd et une armée de danseurs bandés « effrayants » sont montés sur scène pour un spectacle électrique à la mi-temps lors du 55e Super Bowl.

Hitmaker Weeknd a porté un blazer rouge scintillant sur une chemise en satin noir avec des gants en cuir assortis, des pantalons et des chaussures à bout d’aile.

Il était soutenu par un chœur massif sur scène qui était assis sur un plateau construit pour ressembler à un paysage urbain.

Effectuer un mélange de ses plus grands succès, le chanteur a commencé avec sa chanson, Starboy.

Le début de son grand spectacle s’est déroulé sur une scène noire sombre entourée de grands néons – sur le thème de son dernier album.

Il est passé à son single n ° 1, Can’t Feel My Face, puis est entré dans un labyrinthe d’or vertigineux sous les gradins du stade.

La pop star a ensuite été rejointe par des centaines de danseurs de sauvegarde portant des tenues rouges et noires assorties à leur visages couverts de bandages blancs.

Entrant dans son smash 2020, Blinding Lights, les danseurs masqués sont descendus avec Le weekend sur le terrain pour un numéro chorégraphié.

Le weekend se tenait au centre du terrain sur le Logo de la NFL quand une série de feux d’artifice a explosé derrière lui.