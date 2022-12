La danse virale sauvage de mercredi Addams de «mercredi» est partout sur TikTok

Besoin de nouveaux mouvements de danse pour rafraîchir votre même ‘ol, même ‘ol ? Branchez-vous sur mercredi, le spin-off en direct de la famille Addams de Tim Burton, lancez-vous dans une tenue gothique et prenez des notes.

GIF Netflix par Meara Isenberg / Crumpe



Dans l’épisode 4 du hit monstre de Netflix, Mercredi Addams montre quelques mouvements emblématiques lors de la danse Rave’N à Nevermore Academy, l’école des parias où elle s’occupe d’être sarcastique et d’essayer d’arrêter une bête dans une série de meurtres. Et Internet a remarqué ses mouvements.

Partout sur TikTok, les gens font leurs propres versions de la danse loufoque, qui consiste à rejeter la tête en arrière, à regarder vers le ciel avec de grands yeux fixes et à balancer les bras d’un côté à l’autre et de haut en bas comme un robot détraqué.

C’est en partie du tango argentin, en partie du shimmy fantasmagorique et en partie C-3PO essayant de se déchaîner.

“C’est maintenant que je vais danser à chaque fête à partir de maintenant”, écrit un utilisateur de TikTok dont la version de la danse distinctive a obtenu plus de 72 millions de vues. Vêtu de noir, comme l’est toujours Mercredi Addams, le TikTok’er ressemble remarquablement à Jenna Ortega, qui joue le personnage principal morose de l’émission Netflix et a chorégraphié la danse dans la vraie vie.

Les mouvements d’Ortega rendent clairement hommage à d’autres moments classiques de la famille Addams, comme celui où le mercredi original apprend à danser à Lurch dans la sitcom macabre des années 60 et une autre où la matriarche Morticia Addams coupe le tapis avec raideur dans le film de 1991 La famille Addams.

@heyitsbessma C’est comme ça que je vais danser à chaque fête à partir de maintenant #wednesday #wednesdayaddams ♬ son original – le compte principal a été banni

Dans la comédie noire de Netflix, Ortega danse sur la chanson Goo Goo Muck de The Cramps, mais sur TikTok beaucoup ont opté pour le Bloody Mary de Lady Gaga (“Je vais danser danser danser avec mes mains mains mains mains”). C’est un clin d’œil aux mouvements de main stylisés de la danse et au fidèle ami de mercredi, Thing, une main désincarnée qui est également invitée dans un certain nombre de danses Tik Tok.

Profitez de ces interprétations de la danse de mercredi, dont une réalisée en patins à glace et une dans le style d’une danse classique indienne, puis allez pratiquer vos propres mouvements à l’aide d’un tutoriel TikTok, dont un par un danseur professionnel. Comme le rapporte ma collègue du CNET, Joan E. Solsman, Mercredi est la cinquième émission la plus regardée de Netflix dans n’importe quelle langue. Attendez-vous à voir beaucoup de cosplay de mercredi Addams et de girations macabres dans les jours et les mois à venir.