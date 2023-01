La danse synchronisée des enfants africains sur “Calm Down” de Rema est trop cool pour être manquée

Préparez-vous pour des mouvements époustouflants depuis l’Afrique. Que vous soyez du genre à rythmer vous-même les rythmes d’une chanson entraînante ou que vous aimiez simplement regarder les autres faire des mouvements fous, ce clip est fait pour vous. Trois enfants de la célèbre page Masaka Kids Africana sur Instagram deviennent viraux sur les réseaux sociaux pour leur danse sur la chanson DKD Galaxy de DJ Dansco en 2021. Avec l’étendue des verts derrière eux et des sourires éclatants sur leurs visages, les enfants commencent la danse avec une énergie inégalée. À chaque pas parfaitement synchronisés, ils continuent de groover. Ne même pas être pieds nus peut les empêcher de donner une compétition sérieuse à de nombreux danseurs. Vérifiez le ici:

La joie sur leurs visages était contagieuse pour les utilisateurs des médias sociaux. Le clip de bien-être a fait remarquer à plusieurs utilisateurs qu’ils trouvaient leurs sourires “magnifiques”. Les enfants, qui ont généralement un autre partenaire de danse avec eux, sont très appréciés des utilisateurs. Beaucoup ont même fait remarquer que regarder les enfants apparaître sur leurs flux a fait leur journée. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « L’un de mes rêves est de visiter votre projet et de danser avec vous tous ! Vos vidéos me remplissent d’espoir et de joie. Merci,”

Un autre commentaire disait: “Ces enfants sont tellement amusants à regarder, mais ces sourires sur leurs visages en disent long.”

“Cela m’apporte de la joie tout le temps. Et quand j’en ai vraiment besoin je vais sur la page. La joie sur leurs visages est belle », a écrit un internaute.

Le clip a amassé près de 33 millions de vues depuis son partage. Ce n’est pas la première fois qu’ils attirent l’attention des utilisateurs des réseaux sociaux. Pour commémorer le 75e jour de l’indépendance de l’Inde, les enfants ougandais ont partagé un clip de danse sur la chanson populaire Gallan Goodiyan du film Dil Dhadakne Do. La vidéo était sous-titrée : “Bon lundi ! Je vous envoie toutes les vibrations positives pour une semaine bénie ️ – Joyeuse fête de l’indépendance.”

La communauté Masaka Kids Africana est remplie d’enfants âgés de deux ans et plus. Les enfants font sourire plusieurs visages en dansant sur des chansons d’artistes populaires comme Harry Styles et Lizzo, recréant même la populaire couverture de Wednesday Dance, initialement chorégraphiée par l’actrice Jenna Ortega pour l’émission Netflix mercredi.

Ils ont gagné 6 millions d’utilisateurs sur Instagram et plus de 3 millions d’abonnés sur YouTube.

