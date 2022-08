La danse synchronisée de la mère et de la fille sur la chanson ‘Pasoori’ fera de votre vendredi

Depuis sa sortie en février de cette année, Pasoori d’Ali Sethi et Shae Gill a été joué en boucle sur de nombreuses listes de lecture et n’est pas devenu un morceau très apprécié des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, un duo mère-fille très talentueux a mis les internautes en émoi avec leur version spéciale de Pasoori. Une vidéo qui fait fureur sur Internet montre Niveditha et Ishanvi Hegde groovant de façon phénoménale sur cette folle chanson virale pakistanaise. Leur performance synchronisée est la chose la plus mignonne que vous verrez sur Internet aujourd’hui.

En publiant la vidéo sur leur compte Instagram nommé Nivi et Ishanvi, le duo a écrit dans la légende : « Notre point de vue sur Pasoori. Quelque chose de différent de ce que nous faisons habituellement. J’ai adoré cette chanson, j’ai reçu de nombreuses demandes et j’étais motivé pour l’essayer. La légende était accompagnée d’une poignée d’icônes de cœur noir. La vidéo s’ouvre sur le jumelage Niveditha et Ishanvi en rouge et blanc, debout sur une terrasse au milieu d’une vue pittoresque sur l’eau et les gratte-ciel. Le duo est un spectacle à voir avec ses pas gracieux et ses expressions précises.

Dans la section des commentaires, d’innombrables utilisateurs ont été vus chanter des louanges pour leur performance. Un utilisateur a commenté : « Comme c’est gracieux ! Votre petit ange est le reflet parfait de votre beauté, de votre charme, de votre sens artistique et de votre personnalité. Dieu vous protège.” Un autre utilisateur a commenté: «Belle, si synchronisée et si élégante. J’adore vous regarder les gars.

Jusqu’à présent, la vidéo a été lue plus de 162 000 fois et a recueilli plus de 19 000 likes.

Eh bien, ce n’est pas la première fois que les deux ont volé le cœur de millions de personnes avec leurs mouvements. Plus tôt, ils ont offert à leurs fans une vidéo d’eux-mêmes interprétant une autre chanson virale Chand Baliyan, qui a été immensément aimée par beaucoup. La vidéo spéciale a été publiée le jour de la fête des mères. Et la légende du message disait : « D’abord une mère, pour toujours une amie ! Célébrons la maternité, aujourd’hui et tous les jours ! Je vous souhaite à toutes une très bonne fête des mères ! J’espère que vous aimez notre tentative de la chanson la plus mignonne de la saison “Chaand Baaliyan”.

Le duo mère-fille partage souvent des vidéos et des photos d’eux-mêmes dansant sur des chansons émouvantes.

