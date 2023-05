La danse sexy de Nora Fatehi en soutien-gorge et short de sport brûle Internet, regardez

Nora Fatehi est sans aucun doute l’une des meilleures danseuses de Bollywood de nos jours. Nora Fatehi, qui est surnommée la «diva de la danse» par ses fans, est connue pour ses superbes talents de danseuse et il ne serait pas faux de dire que Nora Fatehi est devenue très populaire ces dernières années grâce à son travail acharné et Talent. Nora Fatehi a réussi à se tailler une place à Bollywood et est aujourd’hui l’un des visages les plus populaires de l’industrie indienne du divertissement.

Nora Fatehi comprend sûrement le pouvoir des médias sociaux et cela semble être la raison pour laquelle l’actrice est très active sur Instagram. Nora bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram et elle continue de publier ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram afin de donner à ses millions de followers un aperçu de sa vie.

La plupart des vidéos et photos partagées par Nora Fatehi sur Instagram deviennent virales rapidement et maintenant une vieille vidéo de Nora Fatehi attire beaucoup d’attention. La vidéo virale provient de la répétition de danse de Nora Fatehi lors de sa tournée The Entertainers récemment terminée.

Regardez la vidéo virale ici :







On peut rappeler que Nora Fatehi est allée aux États-Unis pour la tournée The Entertainers avec Akshay Kumar, Disha Patani, Mouni Roy, Sonam Bajwa et d’autres.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nora Fatehi a été vue pour la dernière fois dans une chanson d’article dans Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh-star Merci Dieu. L’actrice sera ensuite vue dans le film 100%.