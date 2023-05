La danse sexy de Nora Fatehi en soutien-gorge de sport, robe fendue à hauteur de cuisse brûle Internet, regardez

La danse torride de Nora Fatehi en soutien-gorge de sport et robe fendue jusqu’aux cuisses brûle Internet

La beauté bollywoodienne Nora Fatehi a réussi à se tailler une place dans l’industrie cinématographique hindi grâce à ses superbes talents de danseuse. Nora Fatehi est actuellement l’actrice la plus recherchée pour la chanson d’article dans n’importe quel film hindi.

Nora Fatehi a gagné en popularité ces dernières années et il ne serait pas faux de dire qu’elle est l’une des meilleures danseuses de Bollywood actuellement. Nora Fatehi est très active sur les réseaux sociaux et elle bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram. Les millions de fans de Nora Fatehi l’aiment pour ses talents de danseuse chaude et sexy.

Nora Fatehi continue de partager ses vidéos et ses photos sur Instagram et la plupart de ses publications deviennent virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Maintenant, une vieille vidéo de Nora Fatehi est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, on peut voir Nora Fatehi montrer ses superbes talents de danseuse sur la chanson populaire « O Saki Saki ».

Dans la vidéo virale, Nora Fatehi porte un soutien-gorge de sport blanc et une robe orange fendue jusqu’aux cuisses. La vidéo a été partagée par un fan club de Nora Fatehi. « O Saki Saki » est une version recréée du morceau original du film « Musafir » avec Anil Kapoor et Sanjay Dutt dans les rôles principaux.