La danse sexy de Nora Fatehi en bikini rouge, pantalon chaud brûle Internet, regardez

Nora Fatehi est maintenant devenue l’un des noms populaires de Bollywood et il ne serait pas faux de dire que Nora Fatehi a travaillé très dur pour se tailler une place dans l’industrie cinématographique indienne. Nora Fatehi est populaire pour ses mouvements de danse chauds et sexy et ses vidéos de danse grésillantes font fureur sur les réseaux sociaux.

Nora Fatehi est également très active sur Instagram et continue de partager ses vidéos et photos sur Instragram. La plupart des vidéos et photos partagées par Nora Fatehi deviennent virales en un rien de temps et maintenant une vieille vidéo de Nora Fatehi a attiré l’attention des internautes.

Regardez la vidéo virale ici :





Dans la vidéo virale, on peut voir Nora Fatehi montrer ses mouvements de danse grésillants portant un haut de bikini rouge sexy et un pantalon chaud en jean. Nora Fatehi danse sur une plage avec deux de ses amis. La vidéo a été partagée par l’actrice il y a quelques mois et elle a reçu plus de 1,5 million de likes jusqu’à présent.

Côté travail, Nora Fatehi était récemment aux États-Unis pour une tournée de divertissement avec la superstar de Bollywood Akshay Kumar. Mouni Roy, Disha Patani et d’autres font également partie de la tournée en cours.