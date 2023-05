La danse sexy de Nia Sharma en soutien-gorge de sport rose, pantalon taille basse sur Raat Ka Nasha met le feu à Internet, regardez

Nia Sharma danse en haut rose et pantalon taille basse sur Raat Ka Nasha met le feu à Internet

La star de la télévision Nia Sharma se fait toujours un devoir de divertir ses fans avec ses superbes mouvements de danse et Nia Sharma continue de partager ses vidéos de danse sur Instagram pour ses fans. Nia Sharma bénéficie d’un énorme fan suivant sur Instagram et la plupart des vidéos et des photos publiées par elle sur Instagram deviennent virales en un temps record.

Maintenant, une vieille vidéo de danse de Nia Sharma est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’actrice chaude et sexy peut être vue danser avec le chorégraphe Simran Jat remix de Raat Ka Nasha. La chimie de Nia Sharma et Simran Jat est incroyable et leur synchronisation parfaite attire l’attention de tous.

La vidéo a été postée par Simran Jat et Nia Sharma il y a quelques jours. « Jeter du Sass comme des confettis avec Nia Sharma », lit-on dans la légende du message commun.

Regardez la vidéo virale ici :



Dans la vidéo virale, on peut voir Nia Sharma portant un soutien-gorge de sport rose et un pantalon taille basse. Nia Sharma est magnifique dans sa tenue élégante.

Les talents de danseuse de Nia Sharma étaient pleinement exposés lorsqu’elle a participé à l’émission de téléréalité des célébrités Jhalak Dikhhla Jaa 10. Dans l’émission à succès, Nia Sharma a été jumelée au chorégraphe Tarun Raj Nihalani. Nia Sharma a également participé à l’émission télévisée Khatron Ke Khiladi et elle a remporté le trophée.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois dans le clip vidéo Daiyya Daiyya pour la courte série Web Hunter. Neha Kakkar a chanté la chanson. Nia Sharma avait commencé sa carrière d’actrice avec l’émission télévisée Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai.